Posibles alineaciones de Fortaleza vs Jaguares por la Liga BetPlay 2026-I

El fútbol colombiano vuelve a tocar la puerta. En este caso, el Metropolitano de Techo cita a dos escuadras instaladas en la zona baja de la tabla de posiciones. Fortaleza quiere despegar y hacerse sentir en su lucha por remontar en el escalafón, mientras que Jaguares necesita de una victoria para salir de la mala racha.

Mientras que todas las miradas se centran en el juego de Nacional y Millonarios, también se abre la décima fecha del campeonato. Esto es todo lo que debe saber de cara al mencionado compromiso, que se llevará a cabo en territorio capitalino:

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Fortaleza: Cristian Santander; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Miguel Pernía; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Andrés Arroyo, Richardson Rivas; Teun Wilke y Andrés Amaya. DT: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Jhonier Viveros, Duván Rodríguez, Kahiser Lenis y Andrés Rentería. DT: Gustavo Florentín.

¿Cómo y dónde ver el Fortaleza vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la décima fecha de la Liga BetPlay, se disputará en Techo este miércoles 4 de marzo a las 8:00 p.m. (hora COL) con la señal de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streming, la plataforma Win Play le llevará las emociones del cotejo.

Últimos partidos de Fortaleza

01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (adelantado).

21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza | Fecha 8.

15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó | Fecha 7.

12.02.2026 | Atlético Nacional 4-1 Fortaleza | Fecha 6.

07.02.2026 | Fortaleza 1-1 Santa Fe | Fecha 9 (adelantado).

Últimos partidos de Jaguares

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior | Fecha 9.

22.02.2026 | América de Cali 3-0 Jaguares | Fecha 8.

17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe | Fecha 7.

12.02.2026 | Boyacá Chicó 5-0 Jaguares | Fecha 6.

08.02.2026 | Jaguares 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 5.

