Ian Poveda, el ‘fichaje bomba’ del Inter de Bogotá

A sus 26 años, el atacante tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano tras jugar la Premier League.

El Inter de Bogotá es la gran sorpresa del campeonato. Apenas en su primer semestre de existencia, ocupa el liderato de la Liga BetPlay y salvo una catástrofe inesperada, de esas que ocurren en el fútbol, jugará las finales en el primer semestre. El onceno capitalino ha dado de qué hablar, no solo en el campo de juego, sino por el temprano éxito en marketing y la conquista de una buena cantidad de hinchas en suelo bogotano.

La escuadra dirigida por Ricardo Valiño viene de ganarle a Millonarios en Techo y espera hilar más triunfos que le permitan acercarse a los objetivos. El cuadro propiedad del grupo Tylis-Porter espera dar golpes a corto plazo en el mercado de pases. Uno de ellos viene nada menos de la Premier League: Ian Poveda, alguna vez acercado a Selección Colombia, sería la cereza del pastel en esta ventana de transferencias.

Así lo confirmó el periodista Julián Capera. El comunicador relató que ya hay un acuerdo total entre las dos partes, al menos por este primer semestre, además de tener una opción de compra por los derechos del futbolista de 26 años. De momento, Poveda pertenece a la plantilla del Sunderland, aunque no ha tenido continuidad en el primer equipo.

“Ian Poveda acaba de firmar su contrato con Internacional de Bogotá. Vínculo inicialmente hasta junio de 2026. El mediocampista llega libre tras su salida del Sunderland, que conserva un porcentaje de sus derechos”, informó Capera.

¿Cómo llega Ian Poveda al Inter de Bogotá?

El nacido en Londres llega con una rica experiencia en el fútbol europeo. Militó en clubes de fútbol base como el Chelsea, Arsenal y Barcelona, hasta que emprendió camino a las inferiores del Brentford y Manchester City. Posterior a ello vistió las casacas del Leeds, Blackburn, Blackpool, Sheffield Wednesday y ahora Sunderland.

No obstante, en lo corrido de la temporada, solo ha jugado cuatro partidos con la escuadra sub 21 de los Black Cats. Las lesiones no le han permitido tener el rodaje deseado, ya que su última aparición fue el 17 de febrero de este año en la caída 2-1 ante el Leeds.

Igualmente es un golpe de opinión para el rentado local. Poveda, acercado a la Selección un par de veces, espera darle el salto de calidad al cuadro capitalino en aras de recuperar continuidad y darle su aporte al fútbol colombiano.

