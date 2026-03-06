David González, feliz que América represente a Colombia en la Copa Sudamericana

El técnico liderará al cuadro ‘Escarlata’ en el certamen internacional, en el que el equipo entrará en el bombo 1 para el sorteo.

América de Cali avanzó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘Escarlata’ venció 2-1 al Atlético Bucaramanga y jugará nuevamente ‘La Otra Mitad de la Gloria’. Horas después el técnico David González habló sobre las sensaciones que le dejó el triunfo y todo lo que se avecina con la doble competición en esta primera parte del año.

Análisis del triunfo en Copa Sudamericana

“Hicimos un gran primer tiempo, pero el gol que abre el marcador nos coge desprevenidos, el gol que hacemos para empatarlo antes que se termine la primera parte nos sirve para hacer un gran segundo tiempo y obtener la clasificación a esa fase de grupos. Somos dignos representantes del país”, aseguró el estratega en charla con Win Sports.

“Normalmente en algunos equipos, cuando llegan estos torneo, la gente dice: ‘Es algo histórico jugar contra River, Racing…’, la intensión nuestra es competir, hasta el punto de llegar a conseguir un título internacional, algo que ha sido esquivo para este equipo. Estar en el bombo 1 es importante para seguir trabajando, para ganar el grupo, después miraremos los otros enfrentamientos contra los históricos y mirar el camino hacia una posible final”.

“La consigna es que este América juegue bien, es el sueño mío. Habrá momentos donde toque sufrir, donde toque aguantar algunos partidos, pero la idea es que sea un fútbol vistoso, llamativo, que la gente disfrute, porque así vamos a ganar partidos y nuestra gente esté feliz”.

El trabajo con los juveniles

“Desde el semestre anterior nos dimos cuenta del potencial que tiene Mateo (Castillo), incluso hablamos con él sobre el gran talento que tiene, no se había dado cuenta de todo lo que puede dar; buscamos que corrija temas defensivos para que lo lleven a ser un lateral top. Tiene mucho futuro y puede ser llamado a Selección Colombia”.

“Lo de Tilman (Palacios) también nos fue demostrando cosas que puede darnos para los partidos oficiales. Buscamos mantenerlos a todos con los pies en la tierra, pero especialmente que sean conscientes que nos pueden dar mucho para ganar partidos”.

La doble competición

“La fase de grupos de la Sudamericana se demora aún en iniciar. Cuando se llegue ese momento analizaremos cargas. Ayer Mateo salió con sobrecarga, Marlon (Torres) también manifestó algún dolor. Se viene un duro partido en una plaza complicada, como es la de Pasto. Buscaremos lesiones”.

“En los últimos 3 juegos ha sido la asistencia muy buena. Desde hace un tiempo se ha vuelto a ver esa unión entre hinchas y el equipo. Esperamos que en los próximos partidos el Pascual Guerrero se vea como lo vimos ayer por Copa Sudamericana”.

Tomas Ángel

“En realidad Tomás está apto para competir, hubiera podido estar para el partido de este jueves, pero en unos tiempos entre CONCACAF y CONMEBOL no pudo estar, miraremos si puede estar para el partido contra Pasto”.

“La posición que necesitábamos cubrir es la de ‘9’, buscaremos que juegue allí. Pero él nos da una versatilidad de jugar por fuera, algo como a lo que jugábamos con Barrios”.

“Buscamos la posibilidad de hablar con él, no tenía muchos minutos en Estados Unidos, le manifesté mi interés, el nos manifestó su deseo de volver a tener continuidad, de jugar en el fútbol colombiano y por fortuna todo se pudo dar”.

