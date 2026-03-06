Pedro López resalta la evolución de México previo al amistoso contra Brasil

El entrenador del Tri Femenil habló sobre el proceso del equipo, el crecimiento de las jugadoras y los objetivos rumbo a los próximos torneos

Pedro López habla previo al partido de México ante Brasil | Imago 7

La selección mexicana femenil se prepara para enfrentar a Brasil en un partido amistoso que se disputará este sábado. En conferencia de prensa, el entrenador Pedro López habló sobre el momento que vive el equipo, el trabajo realizado durante los últimos días y la importancia del encuentro dentro del proceso de preparación del conjunto nacional.

El técnico explicó que el grupo ha trabajado con intensidad durante la semana y que el compromiso ante Brasil representa una motivación para las jugadoras. “Las jugadoras están bien, han estado entrenando a un gran ritmo, tienen una muy buena disposición. Se nota que es un partido especial que les motiva y que les permite estar concentradas y trabajando al máximo”, señaló.

López también destacó el interés que ha generado el encuentro, tanto por la presencia de medios de comunicación como por la respuesta del público. “Ha sido una sorpresa entrar en esta sala y ver tantos medios. Quiere decir que es un día especial. También parece que la venta de entradas va muy bien. Podemos batir récord de asistencia a un partido de selección nacional femenil”, comentó.

El estratega reconoció que el equipo ha tenido que adaptarse a distintos contextos en los últimos encuentros, luego de enfrentar a rivales de características distintas. “Son partidos totalmente diferentes por las rivales y por el contexto en el que se dieron. En selección tienes pocos días para trabajar y tratas que algo de lo que haces te sirva para los dos partidos”, dijo.

En ese sentido, consideró que enfrentar a selecciones de mayor nivel es parte del crecimiento del equipo. “Creo que es muy importante poder haber programado partidos como el del sábado. Si no jugásemos este tipo de partidos pasarían meses sin enfrentarnos a rivales de nivel”, explicó.

López también habló sobre el momento que vive la selección dentro del panorama internacional y el reconocimiento que ha comenzado a recibir. “Estamos en el camino. En estos años hemos enfrentado a rivales como Colombia, Estados Unidos, Canadá o Australia y en todos esos partidos hemos tratado de dar la cara”, señaló.

Finalmente, el entrenador se refirió a la presión que existe alrededor del objetivo de clasificar a la Copa del Mundo y aseguró que el grupo mantiene la confianza en su proceso. “Creo que ese miedo le tienen más ustedes que ellas. Entiendo que hay familiares o gente alrededor del equipo que puede tener miedo a que no clasifiquemos, pero el equipo está bien, con confianza y muy ilusionado con lo que viene”, concluyó.

Bernal y Ovalle reconocen fracasos del Tri Femenil y apuntan al Mundial 2027

Las futbolistas de la Selección Mexicana, Rebeca Bernal y Jackie Ovalle, reconocieron que el equipo carga con el peso de los fracasos recientes al no lograr la clasificación a la Copa del Mundo, aunque aseguraron que esas experiencias han servido como aprendizaje para el actual proceso rumbo al Mundial de 2027.

Durante conferencia de prensa, Bernal fue clara al referirse a los procesos anteriores en los que México se quedó fuera de la máxima justa. “A mí me ha tocado estar en los dos procesos que hemos fracasado como selección y obviamente han sido golpes muy dolorosos”, señaló la defensora. La capitana explicó que esas experiencias han marcado al grupo y que ahora el objetivo es evitar repetir los mismos errores.

La zaguera también reconoció que en el pasado el equipo dejó escapar oportunidades importantes. “En ocho años nos hemos quedado muy muy cortas cuando en el papel se debió de haber calificado”, afirmó Bernal, quien añadió que actualmente el grupo trabaja con mayor atención a los detalles para estar a la altura del crecimiento que ha tenido el fútbol femenil a nivel mundial.

Por su parte, Jackie Ovalle también recordó los procesos fallidos y cómo estos marcaron su carrera con la selección. “Igual me tocó vivir los dos procesos con selección en donde existió el fracaso y pues bueno, ahora realmente lo abrazo porque si no hubiera pasado eso, yo creo que no me hubiera convertido en la jugadora que estoy hoy en día”, expresó la atacante.

A pesar de ese pasado complicado, ambas futbolistas coincidieron en que el grupo mantiene claro el objetivo de regresar a México a un Mundial. “Sabemos que hemos dejado pasar oportunidades importantes… pero hemos agarrado esas experiencias dolorosas para que no nos vuelva a pasar”, afirmó Bernal, mientras que Ovalle subrayó que representar al país es una motivación extra: “El tener la playera de México es algo inigualable… saber que no solamente representas a un equipo, sino a un país entero”.

