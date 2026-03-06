Glasner enciende las alarma con la lesión de Daniel Muñoz: “Ojalá no dure demasiado”

El técnico dio el primer parte médico de Daniel Muñoz luego de su lesión en el duelo entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur por la Premier League.

Daniel Muñoz lesionado | Ben STANSALL / AFP.

La preocupación crece en la Selección Colombia tras la lesión que sufrió uno de sus habituales titulares en la defensa. A pocas semanas de una nueva fecha FIFA y con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, el estado físico de Daniel Muñoz genera incertidumbre luego de que tuviera que abandonar prematuramente el partido entre su equipo, el Crystal Palace y el Tottenham Hotspur por la jornada 29 de la Premier League.

Lesión temprana que preocupa en Colombia

El lateral colombiano apenas pudo disputar los primeros minutos del compromiso antes de ser sustituido. En una acción del inicio del partido, Daniel Muñoz cayó de manera aparatosa tras una fuerte entrada de João Víctor de Souza, lo que le provocó una molestia en el hombro derecho.

El futbolista recibió atención médica sobre el terreno de juego, pero la molestia le impidió continuar. Finalmente, tuvo que abandonar el campo antes de los 15 minutos de juego, visiblemente afectado y sosteniendo su brazo con la camiseta, situación que encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección Colombia.

Primer parte médico del Crystal Palace

Aunque el Crystal Palace todavía no ha emitido un reporte médico oficial sobre la gravedad de la lesión, el entrenador Oliver Glasner ofreció una primera actualización tras el encuentro que terminó con victoria 3-1 sobre el Tottenham Hotspur.

El técnico explicó que el problema se presentó en el hombro y que el jugador será sometido a nuevas pruebas médicas para conocer con exactitud el diagnóstico. “Ahora mismo tiene el brazo entorchado y haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”, comentó el entrenador ante los medios del club.

Cambio obligado y ajustes en la defensa

La salida de Muñoz obligó al cuerpo técnico a realizar modificaciones tempranas en el esquema defensivo. En su lugar ingresó Nathaniel Clyne, quien regresó a la acción después de varios partidos sin participación.

Glasner explicó que la defensa tuvo que reorganizarse con una línea completamente nueva junto a Chadi Riad y Jaydee Canvot, quienes lograron responder de buena manera pese al cambio inesperado durante el partido.

Expectativa por su presencia con la Selección

Por ahora, el entorno del jugador y el club esperan los resultados de los exámenes médicos para conocer el alcance de la lesión. La preocupación también se traslada al combinado nacional, que tiene programados dos amistosos internacionales a finales de mes frente a Croatia national football team y France national football team como preparación rumbo al FIFA World Cup 2026.

La evolución de Daniel Muñoz en los próximos días será clave para determinar si podrá estar disponible para estos compromisos o si deberá iniciar un proceso de recuperación que podría complicar los planes del cuerpo técnico colombiano en la recta previa al Mundial.

Te puede interesar: