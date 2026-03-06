Rudi Völler: goles y legado en los Mundiales con Alemania

Dejó huella con Alemania: jugó tres Mundiales, anotó ocho goles y fue pieza clave del título obtenido en Italia 1990

Rudolf ‘Rudi’ Völler ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol alemán gracias a su impacto sostenido con la selección nacional durante más de una década. El delantero debutó en 1982 y cerró su etapa internacional en 1994, acumulando noventa partidos y cuarenta y siete goles con el representativo mayor.

Esa cifra goleadora lo coloca entre los máximos anotadores históricos de Alemania, en una lista donde figuran nombres legendarios. Su promedio y regularidad lo consolidaron como referencia ofensiva durante una etapa de transición entre generaciones.

En Copas del Mundo, Völler disputó tres ediciones consecutivas. Su estreno fue en México 1986, torneo en el que Alemania alcanzó la final ante Argentina. El atacante tuvo participación continua a lo largo del campeonato y colaboró con tres goles en el camino hacia el subcampeonato.

Cuatro años más tarde, en Italia 1990, alcanzó el punto más alto de su carrera internacional. Alemania conquistó el título mundial y Völler fue pieza fundamental del esquema ofensivo. Anotó tres goles y aportó movilidad, presión y experiencia en un plantel que combinaba talento y disciplina táctica.

La consagración en Roma significó el momento cumbre de su trayectoria con la camiseta alemana. Aunque no fue el capitán principal del equipo, ejercía un liderazgo natural dentro del campo por su carácter competitivo y su capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Su tercera y última Copa del Mundo fue Estados Unidos 1994. Allí volvió a hacerse presente en el marcador con dos goles, confirmando su fiabilidad en torneos de máxima exigencia, aunque el equipo no logró repetir el éxito de las ediciones anteriores.

En total, Völler disputó quince partidos mundialistas y convirtió ocho goles en Copas del Mundo, un registro que lo mantiene entre los delanteros alemanes más productivos en la historia del torneo.

Más allá de los números, su estilo combativo, su inteligencia para moverse en el área y su mentalidad competitiva marcaron a una generación. Era un atacante capaz de asociarse y también de definir con contundencia.

Tras su retiro como jugador, su vínculo con la selección continuó desde el banquillo, lo que reforzó su imagen como hombre de casa dentro del futbol alemán. Esa continuidad institucional consolidó aún más su legado.

Entre la afición alemana, Rudi Völler es recordado como un campeón del mundo comprometido, un delantero fiable en los escenarios más grandes y una figura clave en una de las etapas más exitosas del seleccionado germano.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El alemán Rudi Völler es el cuarto jugador del conteo de Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de la Copa del Mundo. Aquí puedes encontrar a los anteriores del listado:

TE PUEDE INTERESAR