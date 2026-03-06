Checo Pérez y Cadillac explican los problemas que frenaron a la escudería en Australia

El director técnico del equipo, Pat Symonds espera rescatar números positivos con el mexicano en el segundo día

Checo no tuvo el debut esperado en esta segunda etapa | Reuters

La primera jornada del Gran Premio de Australia dejó contratiempos para Sergio Pérez en el arranque del fin de semana. El piloto mexicano tuvo poca actividad en pista durante las sesiones del viernes debido a problemas en su monoplaza de Cadillac, situación que le impidió completar el programa previsto por el equipo en el circuito de Albert Park.

En la segunda práctica libre, Pérez apenas logró completar dos vueltas antes de verse obligado a abandonar la pista. El mexicano regresó caminando al garaje tras detectarse una falla que puso fin a su actividad del día. La situación se sumó a las complicaciones que también aparecieron en la primera sesión, donde un inconveniente con el freno motor provocó un trompo.

Tras finalizar la jornada, el piloto explicó que el tiempo en pista fue insuficiente para recopilar información relevante. “Desafortunadamente, tuvimos demasiados problemas en pista. No pudimos realizar ninguna tanda larga, lo cual era importante. Eso fue lo principal de hoy, realmente: no haber rodado lo suficiente”, señaló Pérez.

El tapatío también manifestó su deseo de poder trabajar con normalidad el sábado antes de la clasificación. “Espero que mañana sea un día más sencillo. Ojalá podamos probar los neumáticos y ver qué tenemos”, comentó el mexicano, quien necesita completar más vueltas para evaluar el comportamiento del monoplaza.

Los inconvenientes comenzaron cuando un sensor presentó fallos y mantuvo el auto en el garaje durante gran parte de la segunda práctica. Más adelante apareció un problema relacionado con la unidad de potencia que obligó a detener la sesión del piloto. Pérez explicó que el objetivo inmediato será recuperar tiempo en pista antes de la clasificación. “Sí, estamos teniendo problemas pequeños. No sé qué pasó al final. Parece un problema con el motor. Espero que eso no nos ponga en desventaja para mañana y que podamos tener una PL3 limpia, porque realmente necesitamos datos para mañana”.

A pesar del escenario del viernes, el piloto mexicano mantiene la atención en el desarrollo del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. Pérez dejó claro que el equipo prioriza la progresión y la eliminación de fallas antes que la búsqueda de tiempos. “Creo que, por ahora, es muy importante poder progresar y dejar de tener estos pequeños problemas que nos están costando mucho tiempo en pista”, explicó.

Pat Symonds: “Tuvimos dos problemas distintos y totalmente inconexos”

El director técnico del equipo, Pat Symonds, explicó las fallas que afectaron el programa de trabajo del mexicano durante el viernes. El ingeniero aclaró que los inconvenientes no estuvieron relacionados entre sí y que requirieron intervenciones distintas dentro del garaje. “No fue un sensor. Tuvimos dos problemas distintos y totalmente inconexos”, señaló Symonds.

El primer problema apareció al finalizar la primera práctica, cuando el equipo detectó una anomalía en el sistema de combustible. Según el directivo, la reparación requirió desmontar componentes del monoplaza. “Para arreglarlo, tuvimos que retirar la batería principal, lo cual es un trabajo considerablemente largo. Por eso Checo salió tarde a la segunda sesión”, explicó.

Posteriormente se detectó una fuga hidráulica que obligó a detener el programa de Pérez, mientras que el otro monoplaza del equipo, conducido por Valtteri Bottas, logró completar el trabajo previsto. “Llegamos a mañana con mucho más conocimiento gracias al trabajo de Valtteri, aunque el día de Checo fue sumamente accidentado”, concluyó.

