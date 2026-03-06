Agenda de los jugadores de la Selección Colombia entre el 6 y 8 de marzo de 2026

En Claro Sports Colombia puede encontrar toda la información, sobre la actividad de los nuestros para este fin de semana.

James Rodríguez y Luis Díaz, con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

En los próximos días saldrá la convocatoria de Néstor Lorenzo, para los partidos en los que la Selección Colombia jugará 2 amistosos FIFA contra Francia y Croacia en tierras estadounidenses. Por tal motivo los jugadores de la ‘Tricolor’ tendrán actividad este fin de semana y en Claro Sports no les perdemos pisada.

Arqueros

Álvaro Montero: el fútbol argentino entró en huelga. Este fin de semana el arquero no tiene actividad.

el fútbol argentino entró en huelga. Este fin de semana el arquero no tiene actividad. Camilo Vargas: Atlas tiene clásico para este sábado 7 de marzo. Enfrentará a Chivas.

Atlas tiene clásico para este sábado 7 de marzo. Enfrentará a Chivas. David Ospina: después de su criticada actuación por Copa Sudamericana, Atlético Nacional visita a Águilas Doradas este sábado 7 de marzo.

Defensores

Álvaro Angulo: el lateral izquierdo celebra su cumpleaños este viernes, en un partido de visitante contra Necaxa.

el lateral izquierdo celebra su cumpleaños este viernes, en un partido de visitante contra Necaxa. Carlos Cuesta: Vasco da Gama vuelve a jugar el próximo 12 de marzo por el Brasileirao, recibiendo a Palmeiras.

Vasco da Gama vuelve a jugar el próximo 12 de marzo por el Brasileirao, recibiendo a Palmeiras. Daniel Muñoz: el lateral salió lesionado de un hombro este jueves ante Tottenham. Crystal Palace, sin FA Cup, jugará su próximo partido el 12 de marzo contra el AEK Larnaca.

el lateral salió lesionado de un hombro este jueves ante Tottenham. Crystal Palace, sin FA Cup, jugará su próximo partido el 12 de marzo contra el AEK Larnaca. Dávinson Sánchez: hay clásico en Turquía. Galatasaray visita al Besiktas este sábado 7 de marzo.

hay clásico en Turquía. Galatasaray visita al Besiktas este sábado 7 de marzo. Jhon Lucumí: Bolonia recibe este domingo 8 de marzo al Verona.

Bolonia recibe este domingo 8 de marzo al Verona. Johan Mojica: con el Mallorca, visita al Osasuna este sábado 7 d marzo.

con el Mallorca, visita al Osasuna este sábado 7 d marzo. Santiago Arias: con huelga en el fútbol argentino, Independiente volverá a jugar el martes 10 de marzo recibiendo a Unión Santa Fe.

con huelga en el fútbol argentino, Independiente volverá a jugar el martes 10 de marzo recibiendo a Unión Santa Fe. Yerry Mina: después de pagar su fecha de sanción ante el Parma, el zaguero colombiano podrá tener minutos este 7 de marzo de local ante Como.

Mediocampistas

Gustavo Puerta: Racing sigue liderado LaLiga 2 y este domingo 8 de marzo buscará sostener el liderato, cuando reciba al Córdoba.

Racing sigue liderado LaLiga 2 y este domingo 8 de marzo buscará sostener el liderato, cuando reciba al Córdoba. James Rodríguez: el ’10’ espera debut por fin con el Minnesota United. Dicho equipo visita este 7 de marzo al Nashville SC.

el ’10’ espera debut por fin con el Minnesota United. Dicho equipo visita este 7 de marzo al Nashville SC. Jéfferson Lerma: el mediocampista de contención continúa recuperándose de una lesión. Crystal Palace vuelve a la actividad este 12 de marzo en Europa Conference League.

el mediocampista de contención continúa recuperándose de una lesión. Crystal Palace vuelve a la actividad este 12 de marzo en Europa Conference League. Jhon Arias: Palmeiras sigue jugando el Campeonato Paulista. Este domingo 8 de marzo visita al Novorizontino.

Palmeiras sigue jugando el Campeonato Paulista. Este domingo 8 de marzo visita al Novorizontino. Juan Camilo Portilla: Athletico Paranaense no tiene actividad este fin de semana y volverá a jugar contra Fluminense el 15 de marzo.

Athletico Paranaense no tiene actividad este fin de semana y volverá a jugar contra Fluminense el 15 de marzo. Kevin Castaño: River Plate volverá a actividad el 12 de marzo contra Huracán de visitante.

River Plate volverá a actividad el 12 de marzo contra Huracán de visitante. Richard Ríos: Benfica no quiere ceder terreno en la tabla y va por se segundo lugar. Precisamente recibe al Oporto este sábado 8 de marzo.

Benfica no quiere ceder terreno en la tabla y va por se segundo lugar. Precisamente recibe al Oporto este sábado 8 de marzo. Yáser Asprilla: el colombiano espera tener minutos en un gran partido. Este sábado 7 de marzo Galatasaray enfrentará a Besiktas a las 12:00 m.

Delanteros

Rafael Santos Borré: Internacional recibe este domingo 8 de marzo a Gremio, por el partido de vuelta de Campeonato Gaucho.

Internacional recibe este domingo 8 de marzo a Gremio, por el partido de vuelta de Campeonato Gaucho. Carlos Andrés Gómez: Vasco da Gama vuelve a la actividad el 12 de marzo contra Palmeiras como local, por el Brasileirao.

Vasco da Gama vuelve a la actividad el 12 de marzo contra Palmeiras como local, por el Brasileirao. Jhon Córdoba: por la jornada 20 de la Premier League de Rusia, Krasnodar será visitante ante Rubin Kazan, este domingo 8 de marzo a las 09:00 a.m.

por la jornada 20 de la Premier League de Rusia, Krasnodar será visitante ante Rubin Kazan, este domingo 8 de marzo a las 09:00 a.m. Johan Carbonero: Internacional tiene un duro reto. Este sábado 8 de marzo a las 04:00 p.m. es local ante Gremio, por la vuelta del Campeonato Gaucho.

Internacional tiene un duro reto. Este sábado 8 de marzo a las 04:00 p.m. es local ante Gremio, por la vuelta del Campeonato Gaucho. Jorge Carrascal: Por el Torneo Carioca jugará contra Fluminense. El compromiso será este domingo 8 de marzo a las 04:00 p.m.

Por el Torneo Carioca jugará contra Fluminense. El compromiso será este domingo 8 de marzo a las 04:00 p.m. Luis Díaz: ‘Lucho’ será el primer colombiano de este listado en tener actividad . Bayern Munich recibe al Borussia Mönchengladbach este viernes 6 de marzo a las 02:30 p.m.

. Bayern Munich recibe al Borussia Mönchengladbach este viernes 6 de marzo a las 02:30 p.m. Luis Javier Suárez: este sábado 7 de marzo a la 01:00 de la tarde Sporting CP jugará de visitante ante el SC Braga.

