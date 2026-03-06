¡Aumentan las dudas! Lesión de Cristiano Ronaldo es más “grave” y su presencia en México peligra

La lesión del astro portugués genera incertidumbre rumbo al amistoso del 28 de marzo ante México, partido programado para la reinauguración del Estadio Azteca

Cristiano viaja a Madrid para recibir tratamiento | Reuters

La posible presencia de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre México y Portugal del próximo 28 de marzo comienza a generar más incertidumbre tras las recientes declaraciones del entrenador del Al Nassr, Jorge Jesus. El técnico portugués confirmó que la lesión que sufrió el delantero es más delicada de lo que se pensaba en un inicio e incluso el atacante viajó a España para continuar con su proceso de recuperación.

Este viernes en conferencia de prensa, previo al partido del Al Nassr frente al Neom Sports Club como parte de la jornada 25 de la Liga Profesional Saudí, Jorge Jesus habló sobre el estado físico del atacante de 41 años y confirmó que el problema en el tendón de la corva requerirá un tratamiento especial fuera de Arabia Saudita.

“La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos. Y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo”, declaró el estratega portugués.

Cristiano Ronaldo sufrió la molestia física durante el partido del Al Nassr ante Al Feiha. El club saudí informó días atrás que el delantero fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva y que comenzó un programa de rehabilitación bajo evaluación constante.

La situación médica del astro luso abre interrogantes rumbo al duelo programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, encuentro que forma parte de los eventos de reinauguración del inmueble de Santa Úrsula rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Además del encuentro ante el combinado Tricolor, la selección de Portugal que dirige Roberto Martínez también tiene programado un amistoso para el 31 de marzo ante Estados Unidos en Atlanta.

La evolución de Cristiano Ronaldo será clave en los próximos días en donde se definirá si podrá hacer el viaje al continente americano. El delantero cuenta actualmente con 966 goles oficiales entre clubes y selección y con 21 anotaciones en 22 partidos de la liga saudí con Al Nassr.

Portugal también prepara su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. El equipo europeo debutará el 17 de junio en el Grupo K contra un rival que saldrá del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo, además de compartir sector con Uzbekistán y Colombia. Mientras tanto, en México crece la incógnita sobre si el histórico atacante podrá estar presente en el partido que marcará la reapertura del Estadio Azteca.

