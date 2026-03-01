Magia en El Gran Derbi: Álvaro Fidalgo marca su primer gol con la camiseta del Betis

El llamado Maguito dio muestras de su capacidad técnica al mover las redes tras un disparo de ‘tres dedos’

Primer gol de Fidalgo con el Betis. | Foto por CRISTINA QUICLER / AFP

Álvaro Fidalgo vivió una noche especial en el Derbi de Sevilla. El mediocampista español, naturalizado mexicano firmó su primer gol en la Primera División de España y lo hizo en el escenario más exigente: ante el Sevilla, máximo rival del Betis en el llamado Gran Derbi. El tanto desató la celebración verdiblanca y marcó un momento clave en el partido.

El Betis ya ganaba tras el gol de Antony al minuto 16, pero el segundo tanto terminó por inclinar el ánimo del encuentro. Fidalgo apareció en el momento justo y en el lugar indicado para ampliar la ventaja y dejar sin reacción al conjunto hispalense.

𝗟𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 🪄🎩



Álvaro Fidalgo anota su primer gol con el Real Betis Balompié en #ElGranDerbi y lo hace en casa frente a toda la afición 💚 pic.twitter.com/8cQhRkpd8R — Claro Sports (@ClaroSports) March 1, 2026

La jugada nació con un servicio de Antony al centro del campo, donde Cucho Hernández habilitó a Ez Abde por el costado izquierdo. El marroquí condujo hacia el centro con decisión, atrayendo marcas y provocando que la defensa del Sevilla se abriera en el área.

En ese espacio atacó Fidalgo. El mexicano leyó la acción, marcó el pase y se filtró entre los zagueros. Abde no dudó y envió un servicio preciso a la espalda del defensor, dejando al mediocampista en posición franca frente al arco. Entonces llegó la definición. Con tres dedos, Fidalgo colocó el balón lejos del alcance de Odisseas Vlachodimos. El disparo fue directo a las redes y selló el segundo gol del Betis en el encuentro.

pic.twitter.com/o4ASz5H1E7 — RT clips | Brighton Hove Albion ⟽ (@FWFW11_1) March 1, 2026

El festejo no tardó. El Maguito celebró con intensidad, consciente del peso del momento. Segundos después, la emoción lo alcanzó al entender que acababa de anotar su primer gol en la máxima categoría del fútbol español.

El tanto no solo amplió la ventaja del Betis en El Gran Derbi, también representó un paso importante en la carrera del mexicano (sustituido al minuto 69), que encontró recompensa al trabajo de toda su carrera en una noche que quedará marcada en su trayectoria.

