Duván Zapata cornea a Lazio: técnico golazo del colombiano para triunfo del Torino

Las actuaciones de los futbolistas colombianos siguen siendo destacadas. Este domingo, Duván Zapata cumplió con una buena presentación y anotó un gol durante el triunfo como visitante de Torino sobre Lazio en la jornada 27 de la Serie A. Tras superar una lesión que lo alejó varios meses de las canchas, el atacante sigue retomando el ritmo.

Ya el cuadro de Turín se había adelantado en el marcador gracias a una anotación de Giovanni Simeone en el primer tiempo. No obstante, se esperaba que el equipo romano saliera con una actitud arrolladora para el complemento con el fin de igualar el compromiso y hacer respetar su condición de local.

Ahí radicó la importancia de Zapata. El español Rafael Obrador metió un centro espectacular y el Toro, con la técnica que tanto nombre le valió jugando para Atalanta en el pasado, hizo un gesto técnico espectacular para cabecear la pelota contra en suelo y venció al portero Ivan Provedel al minuto 53.

Torino se quedó con tres puntos importantísimos para alejarse de las posiciones de descenso. La victoria lo deja a seis puntos de Lecce, conjunto que marcha en la decimoctava casilla con 24 unidades y es el que mejores opciones tiene para seguir peleando por la permanencia en la primera división del fútbol italiano.

El siguiente reto del conjunto del norte será de especial atención. Tendrá que visitar a Napoli el próximo viernes y se trata de un rival que está luchando en la parte alta de la tabla de posiciones, especialmente por el objetivo de asegurar su clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

