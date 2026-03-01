Rating Colombia del 28 de febrero de 2026, según CNC: Caracol sigue siendo el líder

Caracol Televisión amplía su ventaja en el rating colombiano y supera con claridad a RCN en las principales franjas horarias.

En la televisión colombiana, la competencia por el rating continúa mostrando una marcada diferencia entre los principales canales privados. En los más recientes reportes de audiencia, Caracol Televisión se mantiene ampliamente por encima de RCN Televisión, consolidando su liderazgo gracias a una programación que logra conectar de forma constante con los televidentes. Sus producciones de entretenimiento, informativos y realities han logrado dominar las franjas horarias clave, mientras su principal competidor sigue buscando formatos que le permitan reducir la brecha y recuperar terreno en la preferencia del público.

Rating en Colombia del 28 de febrero de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón del último día de febrero:

Noticias Caracol PRM | 6,75% Sábados Felices Parte 1 | Caracol TV | 3,91% Se Dice de Mi | Caracol TV | 3,42% Noticias Caracol MD | 3,20% La Red | Caracol TV | 2,57% La Casa de los Famosos | RCN | 2,55% Noticias RCN PRM | 1,99% Caso Cerrado Parte 2 Caracol TV | 1,62% Cuidado con el Ángel | Caracol TV | 1,26% Noticias RCN MD | 1,19%

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Es, sin duda, una de las grandes preguntas cada vez que se da a conocer el listado de las producciones más vistas en el país. Ahora bien, en Colombia un punto de rating representa a unas 280.000 personas frente al televisor. Esta medición se realiza minuto a minuto: si alguien cambia de canal, el programa al que llegó en ese instante suma más puntos que el que estaba viendo antes.

Rating en Colombia de los últimos días

