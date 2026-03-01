Gianni Infantino impulsa la ‘Ley Vinicius’ tras supuesto acto de racismo de Gianluca Prestianni

La International Football Association Board y la FIFA mantienen pláticas para ver la viabilidad de la nueva ‘Ley Vinicius’ en contra del racismo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró en varias ocasiones su postura de respetar la presunción de inocencia ante las acusaciones por un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni hacia Vinícius Júnior. No obstante, el dirigente acaba de aclarar que el fútbol debe dar un paso al frente para prevenir este tipo de episodios. En ese sentido, advirtió que cualquier jugador que se cubra la boca para dirigirse a un rival quedará bajo sospecha de emitir expresiones indebidas y tendría que asumir las consecuencias reglamentarias, al tratarse de una conducta que genera dudas evidentes y dificulta la transparencia en el terreno de juego.

La controversia, surgida durante el partido de ida del Playoff de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, sigue abierta. Vinícius Jr denunció haber sido llamado “mono”, lo que provocó una pausa durante el encuentro tras la activación del protocolo antirracismo de la UEFA. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes impidió determinar en ese momento si hubo una conducta racista por parte de Gianluca Prestianni. Ante este vacío, la discusión se ha desplazado hacia la prevención: limitar gestos como taparse la boca para hablar en la cancha aparece como una posible medida para evitar ambigüedades y reducir la repetición de incidentes similares en el futuro.

“Si un jugador se tapa la boca y dice algo que tiene consecuencias racistas, obviamente debe ser expulsado”, declaró Gianni Infantino en una charla con Sky Sports News. “Debe presumirse que dijo algo que no debía haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca”.

Por ahora, la UEFA, ente rector en el fútbol europeo, no ha emitido una resolución definitiva sobre la situación de Gianluca Prestianni. No obstante, el organismo decidió suspenderlo de manera provisional para el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, una determinación criticada por el conjunto portugués al sostenerse en el principio de presunción de inocencia de su futbolista. En días recientes, algunos medios aseguraron que el jugador habría reconocido su culpabilidad, versiones que fueron rechazadas de forma tajante por el club de las Águilas, que calificó dichas informaciones como noticias falsas.

Vinicius denuncia insultos racistas | Reuters

Mientras el caso sigue abierto, la International Football Association Board y la FIFA avanzan en el análisis de una nueva norma destinada a prevenir este tipo de controversias: prohibir que los jugadores se tapen la boca al dirigirse a un rival. La iniciativa, conocida extraoficialmente como la “Ley Vinícius”, busca eliminar zonas grises dentro del terreno de juego y reforzar la lucha contra el racismo. De aprobarse, la medida podría entrar en vigor antes de la próxima Copa del Mundo de este verano, como parte de un esfuerzo por garantizar mayor claridad, control y protección en el fútbol internacional.

“Hay situaciones que no previmos. Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación y tener pruebas, pero no podemos conformarnos con eso de ahora en adelante. Simplemente no entiendo si no tienes nada que ocultar, no escondes la boca cuando dices algo. Así de simple. Y estas son acciones que podemos y debemos tomar para tomar en serio nuestra lucha contra el racismo. Quizás también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir, cambiar nuestra cultura, permitir que los jugadores o quienquiera que cometa un delito se disculpen. Tenemos que acabar con el racismo”, sentenció el presidente de la FIFA.

Te puede interesar: