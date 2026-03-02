Rayo Vallecano vs Real Oviedo en vivo: horario y dónde ver la jornada 23 de LaLiga 2026

El partido pendiente se disputa este miércoles 4 de marzo en Vallecas

Rayo vs Real Oviedo, horario y dónde ver en vivo el fútbol de España | Claro Sports

Rayo Vallecano y Real Oviedo no pudieron disputar el partido de la jornada 23 por el mal estado del campo en Vallecas, pero casi un mes después se disputa ese partido pendiente del fútbol español.

Un partido vital en la lucha por la permanencia en la Liga española, ya que el Rayo está en el lugar 15 de la tabla, con 27 puntos, 10 más que el Oviedo, al que se le agota el tiempo en busca de evitar el descenso.

Ambos equipos vienen de un fin de semana en el que no pudieron ganar en casa por la fecha 26 de LaLiga. El Oviedo cayó por un gol de último segundo ante el Atlético, mientras que el Rayo empató 1-1 ante el Athletic en casa.

Horario y dónde ver Rayo Vallecano vs Real Oviedo el partido de la jornada 23 de LaLiga 2026

El partido lo podrás seguir el miércoles 4 de marzo del 2026 en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás seguir en la señal de Sky Sports, previo al inicio del juego de vuelta de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad.

Alineaciones probables del Rayo Vallecano vs Real Oviedo

Estas fueron las alineaciones del Rayo ante el Athletic y el Oviedo ante el Atleti del pasado fin de semana:

Rayo Vallecano : Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino, Gumbau, Ciss, Akhomach, Palazón, García, De Frutos.

: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino, Gumbau, Ciss, Akhomach, Palazón, García, De Frutos. Real Oviedo: Escandell; Vidal, Calvo, Carmo, López, Sibo, Fonseca, Reina, Hassan, Chaira, Viñas.

Antecedentes y últimos resultados del Rayo Vallecano vs Real Oviedo en LaLiga

Los antecedentes entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo están igualados, al menos en sus últimos cinco enfrentamientos. Un triunfo por equipo y tres empates, con el 0-0 como resultado más frecuente. La última ocasión que ambos cuadros se vieron las caras fue en noviembre del año pasado, con igualdad sin goles en el Carlos Tartiere. Los dos clubes terminaron con un hombre menos.

Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano | LaLiga 2025-26

Rayo Vallecano 4-1 Real Oviedo | Segunda División 2020-21

Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano | Segunda División 2020-21

Rayo Vallecano 1-1 Real Oviedo | Segunda División 2019-20

Real Oviedo 2-1 Rayo Vallecano | Segunda División 2019-20

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Rayo Vallecano – Real Oviedo y cuánto paga?

El Rayo es favorito en casa. El triunfo de los de Vallecas paga -143 en los momios de Caliente.mx, consultados el lunes 2 de marzo por la mañana. El empate paga +265, por +410 al triunfo del Oviedo.

