Junior y una noche muy agridulce ante Alianza

Lo que pintaba como una fiesta por la vuelta de Carlos Bacca, al final terminó siendo un baldazo de agua helada.

Carlos Bacca se robó muchas miradas en el Romelio Martínez. | VizzorImage

Era una noche de Carnaval. Porque un triunfo no sólo le iba a permitir a Junior dormir como líder del campeonato, sino por el retorno de un ídolo a la institución, Carlos Arturo Bacca. Tras meses de incertidumbre por conocer su futuro, al final el porteño volvió a ver la luz en un campo de juego… pero lo que pintaba como una fiesta, al final terminó siendo un jarrón de agua helada por el empate ante Alianza.

Y es que no siempre desde el desayuno se conoce la cena. Aunque Alianza se mostraba como un niño perdido en el bosque, Junior tampoco es que mostraba ante su afición ese traje de campeón. Incluso, en más de una ocasión Mauro Silveira tuvo que ponerse la capa para evitar cualquier susto. Hasta que apareció Cristian Barrios y le devolvió el alma al cuerpo a la ‘Juniormanía’.

La noche iba siendo especial. El aroma a felicidad se sentía en cada esquina del mítico Romelio Martínez. Sin embargo, poco o nada sabe el fútbol de sentimientos, y justo a la hora de partido Carlos Lucumí -tras una ingenua mano de Yeison Suárez- iba a transformar un penal en gol y el silencio se apoderaba del ‘Coloso de la 72’. Hasta que se levantó a calentar Carlos Bacca.

Un momento de júbilo se vivió en la Arenosa. Y su ingreso a falta de diez minutos hacía soñar con la victoria. De hecho, antes de cerrarse el telón tuvo el 2-1 en su bota derecha, pero Johan Wallens ahogó el grito anhelado. Al final, un empate muy agridulce para la ‘pandilla’ de Alfredo Arias que ahora tendrá que medirle el aceite a un herido Atlético Nacional.

