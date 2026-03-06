Leo Moreira se burla de Saprissa y así responden Watson y Troilo

El portero habló de ‘baile’ a Saprissa.

Leones Moreira. (captura Tigo Sports)

Por la jornada 10 del Torneo Clausura de Costa Rica, el Sporting San José visitó al Saprissa en un juego al que el local llegaba como claro favorito, y por ende tenía la responsabilidad de hacer honores. Sin embargo,a pesar de ponerse en ventaja en la primera parte no pudo imponer su jerarquía y se vio sorprendido por un Sporting San José que le terminó remontando, dando así el gran golpe de la fecha.

El caso fue que al término del partido, uno de los que habló con la prensa fue el portero victorioso Leo Moreira, muy asociado con Alajuelense, su anterior club, quien deslizó brevemente su punto de vista de lo que fue ganarle a Saprissa de visitante y remontando: “Qué lindo es venir a ganar, y bailados”, lanzó el experimentado, generando rápido eco en el vestuario morado.

Las palabras de Moreira fueron compartidas por la prensa a algunos jugadores de Saprissa, entre ellos, Mariano Troilo y Watson. No escuché nada y no puedo opinar de algo que no escuché porque por ahí digo algo que no corresponde, pero si fue Leo Moreira el que dijo ya es grande, tiene experiencia, sabe que el campeonato no terminó y bueno, nosotros nos vamos a preparar para el domingo pelear por el primer lugar“, deslizó el argentino.

“Puedo hablar por mí; es entendible la alegría de él por ganarnos acá. Obviamente no voy a compartir que nos bailaron, porque eso no fue así. Más de eso no voy a comentar para no generar más polémica, pero siempre van a haber dos versiones, dos caras distintas en esta historia: el que está feliz porque ganó y el que está triste porque perdió“, explicó Watson a Radio Columbia.

El caso es que, gracias a esta victoria, el equipo de Sporting San José rompe una racha adversa de dos derrotas consecutivas, permitiéndole queda 7° con 11 unidades, y buscará reivindicar la victoria cuando reciba en su estadio y ante su afición al Pérez Zeledón, por la jornada 11 de la competencia.

Por su parte, los de Saprissa, claramente molestos por la derrota y tocados por las palabras de Leo Moreira, quedaron segundos con 18 unidades y perdieron así la gran oportunidad de quedar a una unidad de quien lidera, Herediano, por lo que en la fecha entrante recibirá a dicho equipo buscando finalmente acortar distancias.

