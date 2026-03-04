Abascal no se preocupa por abucheos ni posible despido: “La presión es para mí, no para los jugadores”

El técnico reafirma su compromiso con el Atlético de San Luis y asegura que la presión recae sobre él, no sobre los jugadores

Guillermo Abascal asegura que las críticas no afectan su desempeño. Imago 7

El director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, dejó claro que los abucheos de la afición y las peticiones para que deje el banquillo no lo inquietan. Aseguró que prefiere que la presión recaiga sobre él y no sobre sus jugadores, subrayando que su principal objetivo es lograr buenos resultados y fomentar el crecimiento del equipo, sin dejarse afectar por el ambiente en las gradas.

“Si la presión se toma conmigo, mejor; menos presión para mis jugadores. Que se concentren en mí durante 90 minutos, no me importa. El aprendizaje que estoy obteniendo aquí, en un idioma que no conocía, es algo nuevo para mí. Después de tantos años entrenando en diferentes países, regresar a mi lengua materna y aprender tanto es enriquecedor. Continuaré con mi trabajo mientras los resultados sigan llegando y mientras la gente que confió en mí siga confiando“, expresó el técnico español en conferencia de prensa, luego de la victoria 4-1 sobre Mazatlán FC en duelo de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Abascal destacó que las críticas externas no afectan su rendimiento profesional y reafirmó que el único parámetro para evaluar su gestión son los resultados deportivos.

“Nadie debería escuchar ese tipo de cosas, pero a mí me influye cero, me importa cero. Lo que realmente importa son los resultados, que son los que nos definen. No creo que sea la primera ni la última vez que sucedan críticas externas; el fútbol siempre tiene ruido, pero mi foco está en el trabajo diario y en lo que el equipo demuestra en la cancha”, añadió.

El estratega también resaltó la evolución individual de algunos jugadores y la competencia interna dentro del plantel, que a su juicio, fortalece al equipo.

“Creo que hay jugadores que necesitaban reforzarse, y cuando Macías no ha estado, el equipo ha respondido bien; era importante para él. Estoy contento porque (Joao) Pedro sigue liderando (el goleo) y tiene el apoyo necesario; eso fortalece a lo individual. El regreso de David Rodríguez, jugando en casa, también es un plus y hace que cada jugador se convenza aún más de lo que puede aportar. En cuanto a la vuelta, sabíamos que había que borrar lo sucedido contra Atlas y seguir adelante”, concluyó Abascal.

