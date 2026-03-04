Mohamed sobre el invicto: “Nos tocó ganar hoy, pero algún día nos llegará la derrota”

Toluca se impone 3-2 a Pumas en un emocionante partido de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

Mohamed destaca la actitud del Toluca en la victoria ante Pumas. Imago 7

Toluca logró una importante victoria 3-2 contra Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en un duelo clave de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. El director técnico del equipo, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró satisfecho por la actuación de sus jugadores, quienes a pesar de las adversidades, supieron remontar dos veces el marcador en un partido muy disputado.

“Las sensaciones son positivas, jugamos el partido que quisimos, nos supimos reponer en el marcador dos veces. Fue un partidazo para el espectador. No nos rendimos nunca, siempre lo fuimos a buscar. El rival se pudo poner 2-0, pero hicimos un gran partido y creo que lo ganamos bien”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Aunque los números del partido no fueron perfectos, Mohamed fue claro al señalar que el equipo todavía tiene mucho que mejorar. “El invicto es consecuencia de nuestro trabajo. Algún día nos tocará (perder), hoy pudo haber sido, puede ser el sábado u otro día”, dijo con una mirada enfocada en los próximos desafíos.

El técnico subrayó que el objetivo del equipo es mantener una posición entre los primeros cuatro de la tabla. A pesar de las dificultades, la victoria contra Pumas le da al Toluca una base sólida para seguir luchando por sus objetivos. Además, para Mohamed, el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores en estas circunstancias es clave para la unidad del grupo. A pesar de que varios jugadores estuvieron ausentes o tuvieron dificultades en el campo, Toluca mostró su fortaleza y unidad para mantenerse en la pelea por el título.

“Alexis (Vega) está normal y veremos si el domingo tiene minutos en cancha. Seguro jugará o irá a la banca. Ya tenemos a Helinho, a Luan en cancha y esperemos Simón no sea nada grave. No pudo jugar hoy Everardo porque amaneció con fiebre, modificamos con Luan. Es un grupo que deja el alma por el grupo y estamos identificados por la forma en que se entrega el equipo y juega”.

En cuanto al rendimiento colectivo, Mohamed aseguró que el equipo aún tiene margen para mejorar. “El techo está lejos, lo sabemos internamente porque físicamente podemos dar más y el equipo puede jugar mejor“, comentó.

El técnico es consciente de que el equipo tiene muchas áreas por afinar y que la consistencia en su juego será clave para asegurar los tres puntos en los próximos partidos. A pesar de los dos goles que recibieron, Toluca mostró un carácter impresionante al mantener su enfoque y conseguir la victoria. Mohamed también señaló que los goles fallados por el rival fueron una muestra de que el equipo sigue demostrando su solidez defensiva.

Por último, el técnico se mostró optimista ante el futuro y confía en que el equipo podrá seguir mejorando para lo que resta de la temporada. Los Diablos Rojos están enfocados en continuar con su evolución, especialmente en la parte física y táctica, para seguir siendo un contendiente serio en la Liga MX.

“Con el compromiso de nuestros jugadores y el apoyo de nuestra afición, somos optimistas de que pronto estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos“, concluyó Mohamed, dejando claro que la victoria ante Pumas es solo el inicio de lo que está por venir.

