Efraín Juárez asegura que Pumas no festeja cuando se juega bien: “Todas las derrotas duelen”

El estratega auriazul aseguró que se siente orgulloso de lo que ha mostrado su equipo. Además habló de la renovación de Keylor Navas

Efraín Juárez asegura que Pumas no festeja cuando juegan bien | Imago 7

La derrota de Pumas por 3-2 ante Toluca en la jornada 9 dejó reflexiones claras por parte de Efraín Juárez. El técnico centró su análisis en la evolución del equipo y en los detalles que marcaron el encuentro, además de hacer un balance tras cumplir un año al frente del proyecto.

Sobre las sensaciones que le dejó el partido, fue puntual: “Todas las derrotas duelen. Aquí no festejamos que se juega bien. Aquí se festeja cuando se gana y cuando se pierde hay que reconocer, entender y evaluar por qué se perdió”. A pesar del resultado, sostuvo que su equipo compitió de frente ante el actual bicampeón y explicó que el trámite se definió por acciones específicas.

“Enfrentamos al mejor equipo de la liga, el bicampeón, con un entrenador con mucha experiencia. Fue un partido de detalles. Dos goles que nos hacen son de otro partido y el tercero viene de una desatención”, señaló. También destacó que generaron opciones para cambiar el rumbo del marcador: “Nos pudimos poner 2-0, nos pudimos poner 3-1, nos pudimos ir 3-3 en la última jugada”.

Juárez defendió su postura ofensiva incluso en momentos clave del encuentro. “Jamás voy a echar el equipo para atrás. Saqué un defensivo para meter tres delanteros porque creí que era el momento. No me arrepiento. Yo no juego a no perder”, afirmó.

En cuanto al proceso que vive el club, recordó el contexto de su llegada y el cambio que percibe actualmente. “Cuando llegué me fui preocupado después de ver aquel partido. No había conexión con la afición, no había identidad y el equipo estaba en un momento complicado”, relató. Ahora, considera que la situación es distinta: “Hoy veo un estadio entregado más allá del resultado, un equipo con ideas claras y jugadores que entienden lo que representan”.

Al cumplir un año en la institución, el entrenador hizo un balance del camino recorrido. “Ha sido un año de mucho aprendizaje, con momentos complicados y otros regulares. El equipo se va encontrando cada vez más”, comentó, al tiempo que subrayó que el crecimiento debe sostenerse en los siguientes compromisos.

Sobre la posibilidad de la continuidad de Keylor Navas, evitó profundizar en detalles contractuales, pero dejó clara su postura. “Keylor sabe perfectamente lo que quiero y mi directiva también. Él nos aporta mucho dentro y fuera de la cancha. Los estándares profesionales que representa son los que todos queremos alcanzar”, expresó, al señalar que la decisión no depende únicamente de él.

Finalmente, al ser cuestionado por el calendario y los próximos rivales, fue directo: “Estoy pensando en Necaxa nada más. Después ya pensaré en lo demás”. Para Juárez, el enfoque inmediato es corregir los detalles señalados y preparar el siguiente partido, convencido de que el equipo transita por una línea de evolución que debe consolidarse.

Te puede interesar: