¡No hay regreso! Alexis Vega se pierde el duelo contra las Chivas

Antonio Mohamed y su cuerpo médico decidieron darle una semana más de descanso al futbolista

Alexis Vega no sufrió una recaída en su lesión | Imago7

El regreso de Alexis Vega con el Toluca tendrá que esperar, ya que el delantero mexicano tampoco tendrá minutos ante las Chivas por el duelo de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, debido a una decisión de última hora por parte del cuerpo técnico de los mexiquenses.

Desde la semana pasada el Turco Mohamed había señalado que se iba a analizar la reaparición del seleccionado nacional, luego de someterse a una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. Claro Sports pudo saber que antes del encuentro de este día en la capital mexiquense, el Turco decidió darle una semana más de descanso.

Cabe recordar que la actividad de los Diablos será muy exigente en los siguientes días, pues además de enfrentar el duelo de este día y jugará a media semana ante los Pumas, por lo que prefirieron resguardarlo un tiempo más para encarar dicho compromiso y la siguiente jornada del fútbol mexicano. Aunado al hecho de que el club debutará en la Concachampions en los octavos de final ante San Diego FC.

Aunque en un momento se pensó que había recaído en la lesión, Claro Sports pudo confirmar que fue una decisión del cuerpo técnico, ya que se optó por darle más descanso y llegar en mejor forma a los siguientes compromisos de los Diablos Rojos.

Alexis Vega no tiene actividad con el cuadro escarlata desde el partido de vuelta de la final del Apertura 2025, donde entró de cambio en la recta final del compromiso para participar en los tiempos extra y marcar el penalti que definió el bicampeonato para los Choriceros.

El mexicano ha sufrido lesiones importantes que lo han alejado de las canchas desde el torneo pasado; la primera de ellas por una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo en la jornada 15 frente a Pachuca, regresando para el duelo antes mencionado frente al cuadro regio.

Después del bicampeonato y con miras a la Copa del Mundo con la selección mexicana, Alexis se sometió a una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico en la rodilla. De la cual se sigue recuperando y por la que no ha podido debutar en el Clausura 2026.

Se esperaba que pudiera regresar para el duelo ante las Chivas, en un encuentro especial para el futbolista mexicano por su pasado con el Rebaño Sagrado. Algo que tendrá que esperar y que podría darse a media semana para enfrentar a los Pumas o el fin de semana ante el FC Juárez.

