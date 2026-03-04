Mixco vence a Municipal y suma tres puntos claves en el Clausura

Todo lo que dejó el partido entre Mixco y Municipal por la jornada 11 del Torneo Clausura de Guatemala.

Deportivo Mixco consiguió un triunfo importante al vencer 1-0 a CSD Municipal en la jornada 11 del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el estadio Santo Domingo de Guzmán y dejó tres puntos clave para el conjunto local en su objetivo de escalar posiciones en la tabla.

El único gol del partido llegó temprano. Al minuto 11, Nicolás Martínez convirtió desde el punto penal con un remate bajo que superó al arquero Braulio Linares. La anotación marcó el rumbo del compromiso y obligó a Municipal a adelantar líneas en busca de la igualdad.

Mixco mantuvo orden en defensa y generó algunas aproximaciones para ampliar la ventaja. Antes del descanso, el equipo local sostuvo el control en varios tramos, mientras el cuadro visitante intentaba encontrar espacios sin claridad en los metros finales. El marcador no se movió y el 1-0 se mantuvo al cierre de la primera mitad.

En el complemento, Municipal incrementó la presión y dominó la posesión. Pedro Altán probó desde media distancia al minuto 62, pero Kevin Moscoso respondió con una atajada clave. Más adelante, al 80’, el mismo Altán volvió a exigir al arquero, quien sostuvo la ventaja con otra intervención decisiva.

Con este resultado, Mixco suma tres puntos que le permiten tomar impulso en el campeonato. El equipo chicharronero logró mantener el orden en los minutos finales y aseguró una victoria que puede influir en la lucha por mejorar su posición en el Clausura.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026! Deportivo Mixco y CSD Municipal se enfrentan en un duelo que puede generar movimientos importantes en la tabla de posiciones. El encuentro reúne a dos equipos con objetivos distintos, pero con la necesidad compartida de sumar en esta etapa del campeonato.

Deportivo Mixco llega a esta fecha con 10 puntos y ubicado en la décima posición, tras registrar dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez no ha conseguido regularidad en el torneo y acumula cinco partidos sin ganar, con tres igualdades y dos caídas. En su última presentación empató 1-1 ante Aurora y busca reencontrarse con el triunfo para salir de la zona baja.

Municipal por su parte, suma 18 unidades y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación, con cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. El conjunto escarlata viene de vencer 1-0 a Marquense y continúa cerca de los primeros puestos. Con la tabla ajustada, necesita sumar para sostener su aspiración de pelear por el liderato en el Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Municipal hoy miércoles 4 de marzo de 2026?

El encuentro entre Mixco y Municipal está programado para el miércoles 4 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Municipal para la jornada 11, al momento

Ni Mixco ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estas son las alineaciones confirmadas de Fabricio Benítez y Mario Acevedo.

Deportivo Mixco : Kevin Moscoso C, Nixson Flores, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González, Gabriel Arce, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha, Nicolás Martínez, Yonathan Pozuelos. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso C, Nixson Flores, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González, Gabriel Arce, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha, Nicolás Martínez, Yonathan Pozuelos. : Fabricio Benítez. Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres C, Aubrey David, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, John Méndez, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Mixco vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Municipal:

9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 1 de mayo de 2025 | Mixco 0-0 Municipal | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 13 de abril de 2025 | Mixco 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

