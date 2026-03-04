Walter Erviti, ilusionado con su regreso a Monterrey después de 20 años  

El argentino vuelve a Rayados como parte del cuerpo técnico de Nicolás Sánchez, buscando devolver al club a la cima del fútbol mexicano y conquistar títulos

Erviti quiere llevar de nuevo a Monterrey a un plano protagónico | Imago7

El argentino Walter Erviti regresa a Monterrey 20 años después, esta vez como parte del cuerpo técnico de su compatriota Nicolás Sánchez, quien asumirá la responsabilidad como entrenador de Rayados para lo que resta del Clausura 2026 de la Liga MX y la Concachampions. Este regreso marca un capítulo especial para el exmediocampista, quien fue un ídolo en la institución durante su etapa como jugador.

“Tenemos una relación de hace un par de años, una relación fluida y buena (con Nico Sánchez). Normalmente hablamos de fútbol, de Monterrey. Con mucho entusiasmo en esta nueva etapa y con muchas ganas de poder acompañar”, comentó Walter al arribar a Monterrey, ciudad que lo vio consagrarse campeón en el Clausura 2003. Durante su paso por Rayados, Erviti se ganó el cariño de los aficionados, convirtiéndose en un referente del equipo.

A pesar de los años transcurridos, Erviti sigue siendo una figura querida por la afición, por lo que ahora buscará aportar su experiencia y conocimiento desde el banquillo, con la misión de devolver a Monterrey a la senda del éxito. El club no ha logrado conquistar un título de Liga MX desde el Apertura 2019, por lo que la llegada de Erviti al cuerpo técnico, junto con Nicolás Sánchez, es vista como una oportunidad para recuperar la grandeza que caracterizó al equipo en sus mejores momentos.

“Son los mejores y tenemos que volver a demostrar que somos los mejores”, añadió el argentino, mostrando su motivación y compromiso para afrontar este nuevo reto en su carrera.

¿Qué papel desempeñará Walter Erviti en Monterrey?

Walter Erviti, junto con Severo Meza, formará parte del cuerpo técnico de Monterrey bajo la dirección de Nicolás Sánchez. El debut de los nuevos entrenadores será en la jornada 9 del Clausura 2026, un momento crucial para el equipo, que buscará cambiar el rumbo y alcanzar el campeonato.

¿Cuáles fueron los logros de Walter Erviti en Monterrey?

Erviti jugó en Monterrey entre 2002 y 2007, un período en el que se destacó por su calidad y liderazgo en el campo. Uno de sus mayores logros fue la conquista del título de Liga MX en el Clausura 2003, lo que lo convirtió en uno de los ídolos más recordados de la historia reciente del club. Ahora, 20 años después, regresa con la misión de ayudar al equipo desde el banquillo a conseguir nuevos éxitos y títulos que sigan engrandeciendo la historia de Rayados.

