Rosters oficiales del Clásico Mundial de Béisbol 2026: lista de jugadores de todos los equipos
Conoce a los peloteros que representarán a las 20 selecciones en la sexta edición del World Baseball Classic
- México se juega su boleto a los Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
- El calendario de la novena mexicana en el Clásico Mundial
- ¿Quiénes son los favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?
El jueves 5 de marzo arranca la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. La sexta edición del torneo de selecciones, en el que Japón defiende el título que consiguieron en 2023.
Será el Clásico Mundial más grande de la historia, con 20 selecciones, por lo que veremos más peloteros que nunca en los diamantes buscando hacerse con la corona de la pelota. Conoce aquí los equipos y la lista de jugadores que participarán en el torneo.
¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde se juega?
La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol arrancará en Tokio, el jueves 5 de marzo del 2026, con los primeros partidos del Grupo A. En el continente americano, el primer partido técnicamente iniciará la noche del miércoles 4.
¿Cómo quedaron los Grupos del Clásico Mundial de Béisbol y fechas de partidos?
Los 20 equipos del torneo fueron divididos en cuatro grupos para la primera ronda. Se jugará un partido ante cada rival y los dos mejores de cada sector avanzan a cuartos. Estos son los grupos y las sedes de los juegos:
- Grupo A (Sede: San José, Puerto Rico): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.
- Grupo B (Sede: Houston, Estados Unidos): Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil.
- Grupo C (Sede: Tokio, Japón): Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei.
- Grupo D (Sede: Miami, Estados Unidos): Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.
¿Quiénes son los jugados del Mundial de Béisbol 2026? Todos los roster oficiales
Roster de jugadores de Canadá
La novena canadiense cuenta con un puñado de jugadores ligamayoristas, incluyendo a Tyler O’Neill, los hermanos Josh y Bo Naylor, además de lanzadores como James Paxton y Michael Soroka.
- PITCHERS: Logan Allen, Micah Ashman, Phillippe Aumont, Jordan Balazovic, Eric Cerantola, Indigo Díaz, Brock Dykxhoorn, Antoine Jean, Carter Loewen, Adam Macko, James Paxton, Cal Quantrill, Noah Skirrow, Michael Soroka, Jameson Taillon, Matt Wilkinson y Rob Zastryzny.
- RECEPTORES: Liam Hicks y Bo Naylor.
- JUGADORES DE CUADRO: Matthew Davidson, Adam Hall, Edouard Julien, Otto López, Josh Naylor y Abraham Toro.
- JARDINEROS: Owen Caissie, Denzel Clarke, Tyler O’Neill y Jacob Robson.
- UTILITY: Tyler Black y Jared Young.
Roster de jugadores de Colombia
Colombia participa por tercera ocasión en el Clásico Mundial. Cuenta con jugadores con experiencia en MLB como José Quintana, Julio Teherán, Donovan Solano y Gio Urshela.
- PITCHERS: Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, Rio Gómez, Yapson Gómez, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Ezequiel Zabaleta y Guillo Zúñiga.
- CATCHERS: Jorge Alfaro, Carlos Martínez y Daniel Vellojin.
- JUGADORES DE CUADRO: Carlos Arroyo, Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Gio Urshela.
- JARDINEROS: Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga y Harold Ramírez.
Roster de jugadores de Puerto Rico
Los boricuas no llevarán a varias de sus principales estrellas, ya que Carlos Correa y Francisco Lindor no participarán por temas del seguro, por más que hasta Bad Bunny intentó pagar la póliza. Eso les deja con par de jugadores clave menos en busca de llegar a su tercera final y conseguir su primer campeonato.
- PITCHERS: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José de León, Edwin Díaz, José Espada, Rico García, Jorge López, Seth Lugo, Jovani Morán, Luis Quiñones, Ángel Reyes, Yacksel Ríos, Eduardo Rivera, Elmer Rodríguez, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez.
- CATCHERS: Martín Maldonado y Christian Vázquez.
- JUGADORES DE CUADRO: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darrell Hernáiz, Emmanuel Rivera y Luis Vázquez.
- JARDINEROS: Willi Castro, Carlos Cortés, Matthew Lugo, MJ Meléndez, Heliot Ramos, Eddie Rosario y Bryan Torres.
Roster de jugadores de Cuba
La novena cubana lleva solo dos peloteros de Grandes Ligas, Yoán Moncada y Yariel Rodríguez.
- PITCHERS: Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousín, Armando Dueñas, Denny Larrondo, Yoan López, Randy Martínez, Raidel Martínez, Liván Moinelo, Darien Núñez, Julio Robaina, Yariel Rodríguez, Osiel Rodríguez, Luis Romero, Pedro Santos.
- CATCHERS: Omar Hernández, Andrys Pérez.
- JUGADORES DE CUADRO: Erisbel Arruebarruena, Yiddi Cappe, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Christian Rodríguez, Alexander Vargas, Yoel Yanqui.
- JARDINEROS: Alfredo Despaigne, Yoelquis Guibert, Ariel Martínez, Leonel Moa, Roel Santos.
Roster de jugadores de Panamá
La novena panameña incluye a los peloteros MLB como Miguel Anaya, Iván Herrera, José Caballero y Edmundo Sosa, en lo que será su cuarta participación en el torneo.
- PITCHERS: Darío Agrazal, Logan Allen, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Miguel Cienfuegos, Paolo Espino, Jorge García, Miguel Gómez, James González, Severino González, Kenny Hernández, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Andy Otero, Erian Rodríguez.
- CATCHERS: Miguel Amaya, Leo Bernal, Christian Bethancourt.
- JUGADORES DE CUADRO: Jonathan Araúz, José Caballero, Johan Camargo, Leo Jiménez, Edmundo Sosa, Rubén Tejada.
- JARDINEROS: Enrique Bradfield, Luis Castillo, Allen Córdoba, José Ramos, Jhonny Santos.
Roster de jugadores de Brasil
Brasil regresa al Clásico por primera vez desde 2013, buscando su primera victoria en el torneo.
- PITCHERS: Gabriel Barbosa, Joseph Contreras, Tiago Da Silva, Murilo Gouvea, Hugo Kanabushi, Tomás López, Joao Gabriel Marostica, Daniel Missaki, Oscar Nakaoshi, Eric Pardinho, Enzo Sawayama, Bo Takahashi, Vitor Takahashi, Thyago Vieira y Héctor Villarroel.
- CATCHERS: Gabriel Carmo, Gabriel Gomes, Enzo Hayashida, Matheus Silva.
- JUGADORES DE CUADRO: Dante Bichette Jr., Vitor Ito, Felipe Koragi, Felipe Mizukosi, Tiago Nishiyama, Leonardo Reginatto, Lucas Rojo.
- JARDINEROS: Osvaldo Carvalho, Gabriel Maciel, Victor Mascai, Lucas Ramírez.
Roster de jugadores de Gran Bretaña
El equipo británico tiene entre sus filas al pelotero de los Yankees, Jazz Chisholm Jr.
- PITCHERS: Jack Anderson, Brendan Beck, Tristan Beck, Donovan Benoit, Chavez Fernander, Gary Gill Hill, Miles Langhorne, Ryan Long, Andre Scrubb, Jack Seppings, Graham Spraker, Najer Victor, Tyler Viza, Nick Wells, Owen Wild, Vance Worley.
- CATCHERS: Willis Cresswell, Harry Ford.
- JUGADORES DE CUADRO: Jazz Chisholm Jr., Nate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis Jr., BJ Murray, Nick Ward.
- JARDINEROS: Matt Koperniak, Kristian Robinson, Trayce Thompson, Justin Wylie.
Roster de jugadores de Italia
La selección italiana cuenta con varios jugadores nacidos en Estados Unidos, pero que por sus raíces optaron por jugar con el equipo europeo. Tal es el caso de Jac Caglianone, Donic Canzone y Vinnie Pasquantino.
- PITCHERS: Sam Aldegheri, Dan Altavilla, Dylan DeLucia, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joe La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini, Claudio Scotti, Greg Weissert.
- CATCHERS: Camden Mineo, Kyle Teel.
- JUGADORES DE CUADRO: Sam Antonacci, Jon Berti, Zach Dezenzo, Andrew Fischer, Giaconino Lasaracina, Vinnie Pasquantino, Thomas Saggese.
- JARDINEROS: Jac Caglianone, Dominic Canzone, Jakob Marsee, Nick Morabito, Dante Nori.
- UTILITY: Miles Mastrobuoni.
Roster de jugadores de México
La novena mexicana que comanda Benjamín Gil incluye a jugadores de Grandes Ligas como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Jarren Duran, buscando mejorar el tercer lugar del 2023, cuando estuvieron a tres outs de la final.
- PITCHERS: Alexander Armenta, Javier Assad, Manny Barreda, Brennan Bernardino, Alex Carrillo, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker, Jesús Cruz.
- CATCHERS: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.
- JUGADORES DE CUADRO: Nacho Álvarez Jr., Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías.
- JARDINEROS: Randy Arozarena, Jarren Durán, Alejandro Osuna, Alek Thomas, Julián Ornelas.
Roster de jugadores de Estados Unidos
Varios expertos consideran que la edición 2026 del Team USA es la mejor en la historia del Clásico Mundial. Tendrán en sus filas a los dos últimos ganadores del Cy Young, Tarik Skubal y Paul Skenes, aunque el lanzador de los Detroit Tigers podría solo participar en un partido. Clayton Kershaw participa por primera vez, en lo que será su último torneo antes del retiro, y tienen una colección de jugadores elegidos al Juego de Estrellas como Aaron Judge, Bryce Harper y Cal Raleigh
- PITCHERS: David Bednar, Matt Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock, Ryan Yarbrough.
- CATCHERS: Cal Raleigh, Will Smith.
- JUGADORES DE CUADRO: Alex Bregman, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang, Bobby Witt Jr.
- JARDINEROS: Roman Anthony, Byron Buxton, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.
- UTILITY: Ernie Clement.
- BATEADOR DESIGNADO: Kyle Schwarber.
Roster de jugadores de Australia
Curtis Mead, Travis Bazzana, Blake Townsend y Mitch Neunborn son los peloteros de MLB en el roster de Australia para la edición 2026 del World Baseball Classic.
- PITCHERS: Kieren Hall, Ky Hampton, Josh Hendrickson, Sam Holland, Jon Kennedy, Connor MacDonald, Cooper Morgan, Mitch Neunborn, Jack O’Loughlin, Warwick Saupold, Blake Townsend, Todd Van Steensel, Alex Wells, Lachlan Wells, Coen Wynne
- CATCHERS: Mitch Edwards, Alex Hall, Robbie Perkins
- JUGADORES DE CUADRO: Travis Bazzana, George Callil, Jarryd Dale, Curtis Mead, Logan Wade, Rixon Wingrove.
- JARDINEROS: Ulrich Bojarski, Christopher Burke, Tim Kennelly, Aaron Whitefield
- UTILITY: Max Durrington, Robbie Glendinning
Roster de jugadores de China Taipéi
- PITCHERS: Yi Chang, Kuan-Yu Chen, Po-Yu Chen, Hao-Chun Cheng, Ruei-Yang Gu Lin, Jo-Hsi Hsu, Chih-Wei Hu, Kai-Wei Lin, Shih-Hsiang Lin, Yu-Min Lin, Wei-En Lin, Tzu-Chen Sha, Yi-Lei Sun, Jyun-Yue Tseng, Jun-Wei Zhang, Chen Zhong-Ao Zhuang.
- CATCHERS: Shao-Hung Chiang, Kungkuan Giljegiljaw, Lyle Lin.
- JUGADORES DE CUADRO: Yu Chang, Tsung-Che Cheng, Kun-Yu Chiang, Hao-Yu Lee, Tzu-Wei Lin, Nien-Ting Wu.
- JARDINEROS: Chen-Wei Chen, Chieh-Hsien Chen, Stuart Fairchild, An-Ko Lin, Cheng-Hui Sung.
- UTILITY: Tzu-Wei Lin.
Roster de jugadores de Chequia
Marek Chlup, quien jugaría para Durango en la Liga Mexicana de Béisbol, comanda el roster de Chequia para su debut en el torneo.
- PITCHERS: Jeffrey Barto, Filip Capka, Tomás Duffek, Lukas Ercoli, Lukas Hlouch, Filip Kollmann, Michal Kovala, Marek Minarik, Jan Novak, Tomas Ondra, Daniel Padysak, Ondrej Satoria, Martin Schneider, Ondrej Vank, Boris Vecerka.
- CATCHERS: Matous Bubenik, Martin Cervenka, Martin Zelenka.
- JUGADORES DE CUADRO: Martin Cervinka, Ryan Johnson, Vojtech Mensik, Martin Muzik, Jan Pospisil, Milan Prokop, Terrin Vavra.
- JARDINEROS: Marek Chlup, William Escala, Marek Krejcirik, Max Prejda, Michal Sindelka.
Roster de jugadores de Japón
Shohei Ohtani lidera a los samurai en la defensa del título, aunque esta vez no lanzará, como sí hizo en 2023. Otro brazo de MLB, Roki Sasaki, no fue incluido, aunque sí está el MVP de la última Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto.
- PITCHERS: Shoma Fujihira, Hiromi Itoh, Yumeto Kanemaru, Yusei Kikuchi, Koki Kitayama, Yuki Matsumoto, Hiroya Miyagi, Taisei Ota, Ryuhei Sotani, Tomoyuki Sugano, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi, Yoshinobu Yamamoto.
- CATCHERS: Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki.
- JUGADORES DE CUADRO: Sosuke Genda, Kaito Kozono, Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato.
- JARDINEROS: Kensuke Kondo, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida.
- UTILITY: Taisei Makihara.
- BATEADOR DESIGNADO: Shohei Ohtani.
Roster de jugadores de Corea del Sur
Hyeseong Kim de los Atlanta Braves lidera a un roster que incluye experiencia previa en MLB como Hyun Jin Ryu.
- PITCHERS: Dane Dunning, Woo Suk Go, Been Gwak, Woo Joo Jeong, Byeong Hyeon Jo, Young Kyu Kim, Young Pyo Ko, Kyung Eun Noh, Riley O’Brien, Yeong Hyun Park, Hyun Jin Ryu, Hyeong Jun So, Ju Young Son, Seung Ki Song, Tae In Won.
- CATCHERS: Hyung Jun Kim, Dong Won Park.
- JUGADORES DE CUADRO: Hyeseong Kim, Do Yeong Kim, Ju Won Kim, Bo Gyeong Moon, Si Hwan Roh, Min Jae Shin, Shay Whitcomb.
- JARDINEROS: Hyun Min Ahn, Jahmai Jones, Ja Wook Koo, Jung-Hoo Lee, Hyun Bin Moon, Hae Min Park.
Roster de jugadores de República Dominicana
La novena dominicana tiene mucho plátano power, ya que nueve peloteros estuvieron en el Top 20 de la votación al MVP de la última temporada de MLB en ambas ligas. Juan Soto, Geraldo Perdomo, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Julio Rodríguez, Junior Caminero, Jeremy Peña y Vladimir Guerrero Jr.
- PITCHERS: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Jimmy Cordero, Oscar de la Cruz, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Juan Mejía, Wandy Peralta, Enny Romero, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Abner Uribe, Phillips Valdez.
- CATCHERS: Michael De la Cruz, Agustín Ramírez, Webster Rivas, Pedro Severino, Austin Wells.
- JUGADORES DE CUADRO: Junior Caminero, Michael de León, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.
- JARDINEROS: Sócrates Brito, Ricardo Céspedes, Oneil Cruz, Junior Lake, Julio Rodríguez, Mel Rojas, Juan Soto, Fernando Tatis Jr.
- UTILITY: Amed Rosario.
Roster de jugadores de Israel
La novena de Israel incluye varios jugadores de MLB nacidos en Estados Unidos, como Harrison Bader y Tommy Kahnle.
- PITCHERS: Charlie Beilenson, Matt Bowman, Harrison Cohen, Daniel Federman, Jordan Geber, Tommy Kahnle, Rob Kaminsky, Dean Kremer, Max Lazar, Carlos Lequerica, Josh Mallitz, Ryan Prager, Ben Simon, Robert Stock, Zack Weiss.
- CATCHERS: CJ Stubbs, Garrett Stubbs.
- JUGADORES DE CUADRO: Cole Carrigg, Jake Gelof, Colby Halter, Spencer Horwitz, Noah Mendlinger, Matt Mervis, Benjamin Rosengard.
- JARDINEROS: Harrison Bader, Zach Levenson, Assaf Lowengart, RJ Schreck.
Roster de jugadores de Países Bajos
El equipo neerlandés incluye a varios peloteros nacidos en Surinam, como Ozzie Albies, Xander Bogaerts, Kenley Jansen y Ceddanne Rafaela, aunque sufrieron la baja de Jurickson Profar por dar positivo a dopaje en el Spring Training de MLB.
- PITCHERS: Jamdrick Cornelia, Jaydenn Estanista, Wendell Floranus, Arij Fransen, Lars Huijer, Kenley Jansen, Antwone Kelly, Jaitoine Kelly, Kevin Kelly, Shairon Martis, Eric Méndez, Ryjeteri Merite, Justin Morales, Shawndrick Oduber, JC Sulbarán, Derek West, Dylan Wilson.
- CATCHERS: Hendrik Clementina, Chadwick Tromp.
- JUGADORES DE CUADRO: Ozzie Albies, Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Juremi Profar, Sharlon Schoop.
- JARDINEROS: Dayson Croes, Ray-Patrick Didder, Druw Jones, Jakey Josepha, Ceddanne Rafaela, Delano Selassa.
Roster de jugadores de Nicaragua
Nicaragua será comandado por el brazo de MLB de Erasmo Ramírez y Carlos Rodríguez, además del ex prospecto de los Red Sox, Jeter Downs.
- PITCHERS: Danilo Bermúdez, Kenword Burton, Stiven Cruz, Osman Gutiérrez, Duque Hebbert, Ronald Medrano, Dilmer Mejía, Angel Obando, JC Ramírez, Erasmo Ramírez, Oscar Rayo, Carlos Rodríguez, Carlos Teller, Bryan Torres
- CATCHERS: Melvin Novoa, Ronald Rivera
- JUGADORES DE CUADRO: Benjamin Alegría, Cheslor Cuthbert, Jeter Downs, Brandon Leytón, Jose Orozco, Elian Rayo, Emanuel Trujillo, Mark Vientos, Freddy Zamora
- JARDINEROS: Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Montes, Ismael Munguía, Cristhian Sandoval
Roster de jugadores de Venezuela
La novena venezolana no contará con uno de sus máximos exponentes, José Altuve, por temas del seguro. Eso les limita su potencial, aunque incluye a Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Salvador Pérez y Eduardo Rodríguez.
- PITCHERS: Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Jhonathan Díaz, Carlos Guzmán, Yoendrys Gómez, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Antonio Senzatela, Christian Suáez, Ranger Suárez, Ricardo Sánchez, Ángel Zerpa.
- CATCHERS: William Contreras, Salvador Pérez.
- JUGADORES DE CUADRO: Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.
- JARDINEROS: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio.
- UTILITY: Javier Sanoja.
¿Quién transmite en vivo el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?
Los partidos del World Baseball Classic 2026 se podrán seguir en las siguientes cadenas de televisión, dependiendo del país, además de la cobertura minuto a minuto por la multiplataforma de Claro Sports.
- México: ESPN y Televisa pasarán los juegos de la selección mexicana. El resto irán por las aplicaciones de ViX y Disney+.
- Estados Unidos: FOX y FOX Deportes.
- Puerto Rico: WAPA Deportes.
- República Dominicana: VTV32, Teleantillas 10, Coral 39.
- Panamá: RPC, TV Max.
- Nicaragua: Viva 13.
- Cuba: Tele Rebelde.
- Venezuela: Televen; Venevision.