Guadalupe vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

La jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga Promerica de Costa Rica presenta un duelo de extremos en la tabla cuando Guadalupe reciba al líder Herediano. El equipo guadalupano juega con la urgencia del descenso, mientras que el Team llega con la presión de defender la cima en un campeonato cada vez más apretado. Aquí te contamos dónde mirar el encuentro en vivo y todos los detalles de este compromiso clave en Costa Rica.

Guadalupe suma 6 puntos y ocupa el último lugar, con un triunfo, tres empates y cinco derrotas. El equipo de Mauricio Wright atraviesa una situación delicada, ya que también es último en la tabla acumulada con 19 unidades, lo que mantiene muy latente el fantasma del descenso. No gana desde el 18 de enero, cuando venció 2-1 a Liberia como local, y desde entonces ha alternado empates y derrotas sin poder encontrar regularidad en el torneo.

Por su parte, Herediano lidera el campeonato con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y dos derrotas. El equipo de José Giacone ha sido el más consistente en este arranque y, tras caer 1-0 ante San Carlos en la jornada 8, reaccionó con autoridad al golear 3-0 a Pérez Zeledón. Su objetivo es terminar primero la fase regular, aunque Saprissa (18) y Cartaginés (17) lo siguen de cerca, por lo que no tiene margen para relajarse.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guadalupe vs Herediano de la jornada 10 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Guadalupe y Herediano está programado para el miércoles 4 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Colleya Fonseca. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guadalupe vs Herediano hoy

Ni Guadalupe ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Mauricio Wright y José Giacone no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Guadalupe: Rodiney Leal; Samir Taylor, Lautaro Ayala, René Miranda, Kenneth Guzmán, Greivin Méndez; Marvin Angulo, Axel Amador, Elian Morales, Gian Morera; y John Jairo Ruiz. DT: Mauricio Wright.

Herediano: Dany Carvajal; Darryl Araya, Everardo Rubio, Keyner Brown, Haxzel Quirós; Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Elías Aguilar, Sebastián López; Luis Ronaldo Araya y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes y últimos resultados del Guadalupe vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guadalupe y Herediano:

20 de enero de 2026 | Herediano 4-0 Guadalupe | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Herediano 0-2 Guadalupe | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de julio de 2025 | Guadalupe 0-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2024 | Guadalupe 2-0 Herediano | Copa Costa Rica 2024

| Copa Costa Rica 2024 12 de marzo de 2023 | Guadalupe 0-4 Herediano | Torneo Clausura 2023

