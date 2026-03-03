A 100 días del Mundial 2026: estas son las selecciones favoritas al título

A solo una centena de días, analizamos a los equipos que levantan la mano para convertirse en el campeón del certamen trinacional

Candidatos a ganar el Mundial a 100 días. | Reuters.

Faltan 100 días para que ruede el balón en el Mundial 2026 y el mapa de favoritos comienza a tomar forma. Las selecciones grandes llegan con planteles de élite, figuras consolidadas, pero, a la par, con dudas físicas que pueden marcar el destino del torneo.

La carga de partidos y el calendario apretado han provocado lesiones sensibles en varias potencias. Aún así, España, Argentina, Francia, Inglaterra y Portugal parten como candidatas naturales por plantel, actualidad y antecedentes recientes.

Entre liderazgos consolidados, procesos de renovación y polémicas internas, estas cinco selecciones concentran la mayoría de las miradas para consagrarse en la próxima Copa del Mundo.

España, en busca de su segunda estrella

Lamine Yamal busca brillar con España en el 2026. | Reuters

España llega como líder del Ranking FIFA y con la etiqueta de candidata firme. El equipo consolidó un bloque competitivo tras su éxito reciente en Europa y ha logrado combinar juventud con experiencia. Iker Casillas, capitán del seleccionado español Campeón del Mundo en 2010, fue contundente al afirmar: “Yo creo que va a ganar España, porque es una de las favoritas más claras… España tiene un equipo muy bueno y candidato firme para tener la segunda estrella”.

La figura es Lamine Yamal. Tras una temporada 2024-2025 explosiva, el extremo vivió meses irregulares por pubalgia, pero acaba de firmar su primer hat-trick y alcanzó 100 participaciones de gol entre anotaciones y asistencias. Su talento marca diferencia, aunque la selección también depende del equilibrio que aporte Rodri, quien regresa tras lesión.

Las dudas están en la enfermería y en la portería. Nico Williams y Gavi siguen lesionados. Rodri, Carvajal, Laporte y Le Normand han vuelto pero se mantienen arrastrando problemas físicos. Además, existe polémica por la posible convocatoria de Joan García, considerado por muchos el mejor portero español del momento.

Argentina, ¿podrá refrendar su título?

Argentina está en etapa de renovación. | JUAN MABROMATA / AFP

La campeona del mundo vive una etapa de transición sin perder competitividad. Lionel Messi se ha administrado físicamente para llegar en plenitud, aunque, recordemos, que en la última final de Copa América no pudo terminar el partido por lesión. Argentina dominó las eliminatorias y el Ranking FIFA hasta que España la desplazó recientemente.

El proceso de renovación ya comenzó. Sin Ángel Di María, emergen jóvenes como Nico Paz y Franco Mastantuono. La base campeona sigue presente, pero el cuerpo técnico analiza cómo equilibrar experiencia y frescura en un torneo que exige intensidad máxima.

La zona defensiva genera debate. Nahuel Molina es titular en la derecha, aunque su irregularidad preocupa. En la izquierda, Tagliafico cumple sin tener un relevo consolidado. En la zaga, Cristian Romero es fijo, mientras Lisandro Martínez se recupera y Nicolás Otamendi, con 37 años, compite con opciones más jóvenes como Leonardo Balerdi.

Francia va por su tercera final al hilo

Kylian Mbappé, figura de Francia | REUTERS/Benoit Tessier

Francia aparece tercera en el Ranking FIFA y mantiene una plantilla de alto calibre. Sin embargo, las alarmas están encendidas por el estado físico de Kylian Mbappé, quien arrastra molestias desde finales de 2025 y no ha estado al 100% con el Real Madrid.

Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025, también lidia con problemas físicos. El potencial ofensivo es enorme, pero el equipo necesita que sus figuras lleguen en plenitud para competir al máximo nivel. La profundidad de plantel es amplia, aunque el liderazgo depende de la recuperación de sus estrellas.

Además, el grupo no será sencillo. Senegal, campeón de África, y Noruega, liderada por Erling Haaland, representan amenazas reales. Francia tiene calidad para dominar, pero su rendimiento dependerá de la salud de sus atacantes.

Inglaterra y una generación que busca dar ese paso definitivo

Harry Kane está llamado a liderar a Los Tres Leones. | Reuters

Inglaterra vuelve a la lista de favoritas con la presión histórica de cumplir. Actual subcampeona de Europa, cuenta con una generación consolidada encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.

Thomas Tuchel asumió el proyecto con la misión de dar el salto definitivo. Kane vive uno de sus mejores momentos y lidera un ataque respaldado por Foden, Rashford, Eze, Rice y Palmer. El talento es amplio y equilibrado en todas las líneas.

La duda no pasa por nombres, sino por mentalidad en instancias decisivas. Inglaterra promete en cada ciclo, pero necesita romper la barrera que le ha impedido volver a ser campeona del mundo desde 1966.

Portugal quiere los mil goles de CR7 y la consagración Mundial

Cristiano Ronaldo quiere ser campeón del mundo. | Reuters

Portugal llega como campeón de la Liga de Naciones 2025 y con una mezcla atractiva entre experiencia y talento emergente. Cristiano Ronaldo busca acercarse a la marca de los mil goles y podría disputar su último Mundial, aunque lo han rodeado las molestias físicas recientes en Arabia.

El equipo dirigido por Roberto Martínez ha ganado solidez colectiva. Bruno Fernandes atraviesa un gran momento y Vitinha se consolidó como eje del mediocampo en el PSG, campeón de todo en el 2025. La selección tiene variantes en todas las posiciones y un grupo competitivo.

La interrogante es histórica: Portugal nunca ha jugado una final mundialista. La generación actual parece madura y equilibrada, pero deberá demostrar que puede sostener la presión en cruces directos ante potencias tradicionales.

Pronóstico de la IA

Hoy, a 100 días del arranque, Chat GPT coloca a España y Argentina como las favoritas principales por equilibrio colectivo y capacidad de competir bajo presión. En el segundo escalón ubico a Francia e Inglaterra, siempre que sus figuras lleguen sanas. Portugal aparece como candidato real si Cristiano logra cerrar su ciclo en plenitud y el bloque mantiene regularidad.

Si tuviera que elegir un campeón hoy, mi apuesta es España, por actualidad, profundidad de plantilla y cohesión competitiva. Pero el margen es mínimo y el torneo promete ser uno de los más abiertos de las últimas décadas.

