Bebeto levanta la Copa del Mundo en México a 100 días del Mundial 2026

El exjugador brasileño y campeón del mundo en 1994 develó el trofeo junto a la presidenta de México Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La Copa del Mundo llegó a la Ciudad de México el pasado 27 de febrero para comenzar su tour por el país. Ahora, a solo 100 días del inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, el trofeo regresó a la capital, un acontecimiento que une a todos los aficionados al fútbol en el país. La presentación de la Copa fue en Palacio Nacional durante la ‘Conferencia Matutina’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la presencia del exfutbolista brasileño José Roberto Gama de Oliveira, ‘Bebeto’, simboliza el comienzo oficial de los festejos previos al evento deportivo más esperado del año.

En un acto cargado de simbolismo, ‘Bebeto’, campeón mundial con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994, tuvo el honor de cargar la Copa junto a la presidenta. Este privilegio se otorga solo a los campeones del mundo y a los jefes de estado, lo que convierte a la ocasión en un momento único. Durante la presentación, el exfutbolista no solo levantó el trofeo, sino que lo besó y lo arrulló, compartiendo la emoción con todos los presentes.

El acto también contó con la participación de directivos de Coca-Cola, quienes anunciaron que como parte de su apoyo al fútbol, regalarán 25 boletos a los ganadores del ‘Mundial Social 2026’, un evento que busca involucrar a diversas comunidades y grupos sociales en el espíritu del torneo. Los afortunados ganadores podrán disfrutar de los partidos de la selección mexicana durante el Mundial.

El exfutbolista Bebeto y la Copa del Mundo | Reuters/Captura: UnoTV

Este evento es una serie de competencias en las que se espera la participación de millones de mexicanos. Se llevarán a cabo seis copas, entre las que se incluyen la Copa Escolar, con la participación de 22 millones de estudiantes, la Copa Conade, la Copa Paralímpica, la Copa Barrio, la Copa Edad de Oro y la Copa Trabajadores. Estos torneos estarán organizados por diversas instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Conade, el IMSS, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y otras entidades. El ‘Mundial Social 2026’ representa una de las iniciativas más grandes para involucrar a todos los sectores de la sociedad en este evento global, y es una excelente oportunidad para que los mexicanos se preparen para el torneo principal.

Después de su estancia en Guadalajara, la Copa del Mundo continuará su recorrido por México en el mes de marzo, visitando diversas localidades donde los aficionados podrán tomarse fotos con el codiciado trofeo:

León | 4 y 5 de marzo

Veracruz | 6 y 7 de marzo

Chihuahua | 9 y 10 de marzo

Querétaro | 11 y 12 de marzo

Monterrey | 14 al 16 de marzo

Puebla | 18 y 19 de marzo

Mérida | 21 y 22 de marzo

Ciudad de México | Del 5 al 8 de junio

La visita de la Copa del Mundo es solo una muestra más de cómo el país se prepara para recibir el evento más grande de fútbol, que no solo será un espectáculo deportivo, sino también una celebración cultural que unirá a millones de personas en todo el continente. México se prepara para ser parte de una edición histórica del torneo, en la que se espera que la pasión por el fútbol se haga sentir en cada rincón del país.

El Mundial 2026 se perfila como un evento que no solo se celebrará en los estadios, sino también en las calles, en los hogares y en el corazón de cada mexicano. La cuenta regresiva está en marcha, y con ella, el sueño de ser parte de la historia del fútbol mundial.

