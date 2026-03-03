¿Cómo está el panorama de Colombia a 100 días del Mundial?

Néstor Lorenzo apunta a que Colombia “llegue hasta el último día” del Mundial 2026. Así están las figuras, las lesiones y el panorama de la Tricolor a 100 días del debut.





A 100 días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia se mueve entre la ilusión y la exigencia. Tras sus recientes actuaciones, hay ambición ‘Tricolor’ en un torneo que promete ser el más competitivo de los últimos años.

El equipo nacional llega con argumentos. En el último tiempo ha competido de igual a igual ante potencias como Alemania, España, Argentina y Brasil, resultados que fortalecen la confianza del grupo. Además, la clasificación como tercero en las Eliminatorias y el subcampeonato de la Copa América 2024 elevaron el listón. Tras la ausencia en Qatar 2022, el reto ahora es volver a instalarse entre los protagonistas.

Lorenzo espera que su columna vertebral llegue en óptimas condiciones físicas. El desgaste de quienes militan en Europa preocupa, pero también es clave que mantengan ritmo competitivo. El plan de la FCF es concentrar en Medellín antes del viaje, priorizando el descanso de quienes más minutos han acumulado.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México y el grupo tendrá un cierre de alto voltaje frente a Portugal en Miami. Antes, los amistosos servirán como termómetro definitivo para perfilar la lista final. Néstor Lorenzo ha sido claro: el proceso pesa y nadie tiene el puesto asegurado.

Las figuras que sostienen la ilusión

Uno de los puntos más altos es Luis Díaz, hoy figura del Bayern Munich. El extremo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con números sobresalientes en goles y asistencias. Su desequilibrio es el arma principal de Colombia y está llamado a ser protagonista en el Mundial.

En defensa y equilibrio, destacan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, ambos en el Crystal Palace. Muñoz ha sido regular y determinante por su despliegue ofensivo, mientras que Lerma, aunque lesionado recientemente, es pieza fija por su orden táctico y recuperación. Su evolución física será clave.

James y el dilema del ritmo

El caso de James Rodríguez genera debate. El capitán busca minutos en el Minnesota United FC para llegar con competencia encima. Lorenzo confía en su experiencia y liderazgo, consciente de que cada vez que viste la camiseta amarilla el equipo gana claridad en el último tercio. Sin embargo, la falta de continuidad podría ser un riesgo si no logra consolidarse antes de junio.

En ataque, el momento de Luis Javier Suárez ilusiona. El delantero atraviesa una temporada brillante en Portugal y se perfila como el ‘9’ más encendido. Su ‘póker’ ante Venezuela en septiembre marcó un punto de quiebre en confianza y eficacia. Si mantiene ese promedio goleador, puede ser una de las revelaciones del torneo.

Dudas y competencia interna

No todo es certeza. Las lesiones de Richard Ríos y Lerma generan preocupación, mientras que otros nombres como Jhon Arias no lograron consolidarse en Inglaterra. El nivel irregular de Kevin Castaño también abre interrogantes en la mitad del campo. Lorenzo ha sido contundente: no hay promesas para nadie, ni siquiera para referentes históricos. La competencia interna será feroz.

Colombia llega con una base sólida, figuras en gran nivel y una idea clara de juego. Pero también con interrogantes que deberá resolver en estos 100 días. La frase del entrenador no fue casual: “llegar hasta el último día”. Ahora, el desafío será convertir esa declaración en una realidad dentro de la cancha y volver a superar lo hecho en Brasil 2014.

