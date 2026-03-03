Richarlison desmiente rumores sobre su ausencia en el Mundial 2026 por conflictos en Estados Unidos

El delantero brasileño aclara en redes sociales que nunca expresó que se negaría a jugar en EE.UU. por la guerra con Irán

El delantero brasileño, Richarlison, ha desmentido los rumores que indicaban que no jugaría el Mundial 2026 en Estados Unidos debido al conflicto con Irán. Estas especulaciones, que rápidamente circularon en varios medios, mencionaban unas supuestas declaraciones del atacante del Tottenham, que afirmaba: “Me niego a jugar el Mundial en Estados Unidos si no detienen esta guerra contra Irán”. Al respecto, el de Espírito Santo decidió usar sus redes sociales para aclarar su postura.

“Solo para que quede claro, porque las noticias falsas han ido demasiado lejos: nunca dije eso. Aunque estoy en contra de cualquier tipo de guerra y conflicto, nunca dije que no jugaría con la selección brasileña en el Mundial. Espero que todos los que compartieron esta mentira se retracten y borren sus publicaciones”, afirmó el futbolista.

Richarlison, de 28 años de edad, se perdió una buena parte de las eliminatorias rumbo a 2026 debido a problemas físicos; sin embargo su presencia parece asegurada para la próxima Copa del Mundo. En los últimos cuatro partidos de clasificación, el delantero pudo volver a la acción, situación que se mantuvo para los amistosos frente a Corea del Sur, Japón, Senegal y Túnez.

Brasil, uno de los candidatos naturales para ganar la cita mundialista, forma parte del Grupo C, donde se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. Sus compromisos se disputarán en territorio estadounidense, específicamente en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami.

El Mundial de Norteamérica 2026 sería el segundo en la carrera del jugador del Tottenham, que fue una de las estrellas de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, donde anotó tres goles en cuatro partidos (incluido un tanto de chilena frente a Serbia, el cual fue nombrado el mejor del torneo).

Por si fuera poco, la reciente baja de Rodrygo ha aumentado las opciones de Richarlison para jugar un papel clave en la selección. La rotura de ligamento cruzado anterior sufrida por el delantero del Real Madrid lo ha dejado fuera de acción y, con ello, de la cita mundialista.

En cuanto a su rendimiento con los Spurs, la temporada de Richarlison en la Premier League registra ocho goles y tres asistencias en 23 apariciones. El futbolista se mantiene firme en el barco brasileño rumbo a la próxima Copa del Mundo.

