Mictlán vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mictlán Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 presenta un duelo con mucho en juego en la parte baja y media de la tabla cuando Mictlán reciba a Aurora. El conjunto miteco llega presionado por la lucha por la permanencia y necesita sumar con urgencia, mientras que los aurinegros intentan mantenerse cerca de los puestos de clasificación tras un regreso competitivo a la Liga Nacional de Guatemala. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles de este compromiso.

Mictlán tiene 9 puntos y se ubica en el puesto 11, producto de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez atraviesa un momento complicado, especialmente en la tabla acumulada, donde suma 33 unidades y actualmente estaría descendiendo. Solo supera a Marquense (31), mientras que Guastatoya (34) aparece como el primer salvado y Comunicaciones ya logró despegar con 42 puntos. Además, el equipo apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y viene de caer 2-0 ante Xelajú MC como visitante, incluso ante un rival que terminó jugando con diez hombres.

Por su parte, Aurora suma 13 puntos y ocupa la sexta posición con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Saúl Phillip ha tenido una campaña sólida en su regreso a la máxima categoría y todavía aspira a meterse en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, su principal problema ha sido cerrar los partidos con triunfo: en sus últimas dos presentaciones empató 0-0 ante Marquense como visitante y 1-1 frente a Deportivo Mixco como local.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mictlán vs Aurora de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Aurora está programado para el jueves 5 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Aurora hoy

Mictlán no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Aurora no podrá contar con Pablo Mingorance, expulsado en el duelo ante Deportivo Mixco. Se estima que Gabriel Álvarez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Atlético Mictlán: John Faust; Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez; Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Angel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón y Julio César Rodríguez. DT: Gabriel Álvarez.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz; Eddie Ibargüen, Allan García, Daniel Baján; Gabriel Grajeda, Diego Ruiz y Nicolás Lovato. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos dos encuentros que disputaron Mictlán y Aurora:

22 de noviembre de 2025 | Mictlán 4-0 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de octubre de 2025 | Aurora 3-2 Mictlán | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar –