Juan Carlos Osorio no va más con el Remo de Brasil

Durante su paso por el Remo, el entrenador colombiano dirigió un total de 14 compromisos oficiales.

Juan Carlos Osorio, DT colombiano. | Imago7

El club brasileño Remo anunció este domingo la destitución de Juan Carlos Osorio como su director técnico, tras la derrota 2-1 en la ida de la final del Campeonato Paraense ante Paysandú. La decisión fue comunicada oficialmente por la institución a través de sus redes sociales, indicando que el vínculo con el entrenador colombiano llegó a su fin.

Osorio había sido nombrado entrenador del Remo el 18 de diciembre de 2025, con el objetivo de conducir al equipo en su regreso a la primera división del fútbol brasileño después de más de tres décadas fuera de la élite. Su estadía en el club duró alrededor de 73 días.

Durante su paso por el Remo, Osorio dirigió un total de 14 partidos oficiales. El recuento de resultados en ese periodo fue de cuatro victorias, ocho empates y dos derrotas. Tras la derrota ante Paysandú, la dirigencia decidió dar por terminada su labor y anunció que buscaba un nuevo entrenador para lo que resta de la temporada.

En el comunicado de despedida, la directiva del Remo agradeció a Osorio por los servicios prestados y le deseó éxito en la continuación de su carrera profesional. El club resaltó que ya trabaja en la contratación de un nuevo técnico para asumir el plantel de cara a los próximos compromisos, incluida la vuelta de la final del Campeonato Paraense.

COMUNICADO



Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Clube do Remo. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do profissional. A diretoria já trabalha na busca por um novo comandante para a sequência da temporada.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ykkg3uN8Dq — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 1, 2026

Te puede interesar