Efecto Figueroa: El revivir de Comunicaciones, de irse al descenso a pelear el título

Comunicaciones cerró una muy buena primera rueda.

Comunicaciones venció a Municipal en el Clásico 336 | @CremasOficial

Comunicaciones vuelve a ser Comunicaciones, valga la redundancia. Es que por primera vez en más de un año, y a lo largo de dos muy flojos torneos, el equipo vuelve a ser noticia por sus victorias y por ende por estar en lo más alto de la tabla de posiciones, lugar del que estuvo muy alejado durante todo 2025 protagonizando así uno de los peores años de su historia en términos de resultados.

Disputadas once jornadas del Torneo Clausura, suma 22 unidades producto de siete victorias, un empate y tres caídas, números que lo tienen entre primero y segundo de la tabla. Lleva una racha de tres victorias consecutivas, algo que no ocurría desde el 12 de abril de 2025, es decir que Comunicaciones no podía hilvanar tres juegos con victoria en forma consecutiva desde hacía mucho tiempo.

Si bien aún resta bastante campeonato por delante, y lo cierto es que deberá mantener el nivel para poder trascender, hay que recordar que el club viene de protagonizar el peor torneo corto de su historia con apenas cinco victorias y cinco empates en 22 juegos, números que lo dejaron en el último lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2025.

Fantasma Figueroa ya se estrenó en Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones inició el Clausura en zona de descenso, y recién en la jornada 5 consiguió salir. A partir de ese momento no solo no volvió a la zona roja sino que empezó a ganar y ahora daría la sensación de que no lo frena nadie. Gran responsable de este gran presente es Marco Antonio Figueroa, la gran apuesta de la dirigencia para ponerle el pecho a un momento muy duro que salió bien.

Como dato extra y no menor, el equipo llega a la jornada 12 en medio de un gran presente y con el antecedente reciente de haber ganado el clásico contra Municipal. Ese fue el triunfo que dio origen a la seguidilla de tres victorias consecutivas, por lo que los ‘cremas’, por primera vez en más de ocho meses viven un presente más acorde a su grandeza e historia.

Comunicaciones ya marcó más cantidad de goles, y ganó más cantidad de partidos que en el Apertura 2025. El club y los jugadores están de celebración por ello porque dejaron atrás los malos momentos y ahora, inicia una segunda vuelta recibiendo a Deportivo Achuapa en el Cementos Porgreso, equipo de gran presente y al que supo ganarle de visita 3-2.

