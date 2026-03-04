Operativo especial para que Medvedev, Rublev y Khachanov lleguen a Indian Wells

Tras quedarse varados en Dubái debido al conflicto en Oriente Medio, los tenistas rusos ya están en camino hacia el Masters 1000 de Indian Wells

Medvedev, Rublev y Khachanov, con rumbo a Indian Wells. | Reuters.

Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov finalmente dejaron Dubái y se dirigen a Indian Wells para competir en el primer Masters 1000 del año, en Estados Unidos. Los tenistas rusos habían estado varados en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos debido a los recientes ataques en la región, enfrentando momentos tensos por los bombardeos.

Según informó la madre de Rublev a la agencia de noticias rusa RIA Novosti, “Se organizó un vuelo especial para el equipo de Medvedev, Khachanov y Rublev. Partieron de Omán con destino a Estambul, desde donde volarán a Los Ángeles”. A pesar de las dificultades, los tres tenistas están confirmados para participar en el Masters 1000 de Indian Wells, que comienza este miércoles. Se espera que ellos compitan desde el viernes, ya que inician en la segunda ronda como preclasificados.

Por otro lado, la ATP ha confirmado que se hará cargo de los gastos de los jugadores que quedaron atrapados en Emiratos Árabes Unidos, como Medvedev, Rublev y Khachanov. La asociación también se encargó de organizar vuelos chárter para facilitar la salida de los tenistas afectados, cubriendo los gastos de transporte y alojamiento.

Mientras tanto, otros doblistas como Harri Heliovaara, Henry Patten, Marcelo Arévalo y Mate Pavic aún permanecen en la región. Además, la ATP desmintió información reciente sobre una supuesta oferta de salida a los jugadores a Milán por 5.000 euros, aclarando que los costos de transporte serían cubiertos íntegramente por la organización.

Con la mayoría de los jugadores, incluidos los rusos, saliendo de la región este miércoles, todo apunta a que podrán disputar el Masters 1000 de Indian Wells, dejando atrás los tensos momentos vividos en Dubái.

