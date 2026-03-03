¿Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita por la crisis en Medio Oriente?

El avión del astro portugués fue sacado de Arabia Saudita ante el ataque a la embajada estadounidense en Rihad

Cristiano Ronaldo, a la espera de lo que pasa en Arabia | REUTERS/Hamad I Mohammed

La situación en Arabia Saudita ha tomado un giro inesperado, con Cristiano Ronaldo en el centro de las especulaciones. A pesar de los rumores que indicaban que el futbolista portugués había abandonado el país tras un vuelo directo desde Riad hacia Madrid, fuentes cercanas al jugador confirmaron a AS que sigue en Arabia Saudita. La incertidumbre no solo se debe a la situación personal de Ronaldo, sino a un contexto geopolítico que afecta profundamente la vida diaria, incluidas las competiciones deportivas.

El conflicto armado cercano a las fronteras saudíes ha sumido al país en un clima de cautela. Las alianzas con naciones involucradas en el conflicto han elevado el nivel de precaución, que también ha llegado al ámbito deportivo. En medio de este caos, la continuidad de la Liga Profesional de Arabia Saudita, donde Ronaldo milita en el Al Nassr, está en juego. El equipo de Cristiano, actualmente peleando por el liderato con Al Hilal, se ve amenazado por el riesgo de una interrupción en la temporada.

Además de la incertidumbre en la liga, la Champions 2 de Asia ha sido suspendida debido a los equipos que participan en ella, lo que afecta directamente a Ronaldo, quien tenía la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora. Después de haber jugado solo un partido en la presente temporada, su ansiado objetivo de llegar a los 1.000 goles podría postergarse aún más. Se especula que no será este año cuando logre tal hito, con 2027 como una fecha más probable para alcanzar esa meta histórica.

La situación también complica la búsqueda de su primer título con Al Nassr, que parecía al alcance de la mano en 2026, pero que ahora está en riesgo por la situación tan incierta que rodea la competición. Las dificultades deportivas y extradeportivas de los últimos meses se han convertido en una pesadilla para Ronaldo, quien también se enfrenta a un Mundial que podría ser el último de su carrera.

En medio de este escenario, las tensiones en la región se intensificaron aún más cuando la embajada estadounidense en Rihad fue atacada por drones destructivos durante un ataque nocturno. Otros edificios en Bahréin también fueron destruidos, lo que aumentó el pánico en la región. Esta serie de ataques, que han generado temores por la seguridad de los ciudadanos extranjeros, ha impulsado a varias personas a abandonar Oriente Medio.

Ronaldo, junto con su pareja Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, podría haber formado parte de este éxodo masivo. El avión privado de lujo de Cristiano, un Bombardier Global Express 6500, despegó de Arabia Saudita con rumbo a Europa. Según rastreadores de vuelos, el jet de Ronaldo voló durante siete horas antes de aterrizar en Madrid, surcando Egipto y el Mediterráneo en el trayecto. Aunque muchos esperaban su salida del país, todo apunta a que el futbolista sigue allí, a la espera de lo que ocurra en los próximos días.

El avión de Ronaldo, que adquirió en 2024 por un valor de 61 millones de libras (81 millones de dólares), está diseñado para ofrecer la máxima comodidad. Con capacidad para hasta 15 pasajeros, el jet cuenta con una zona de estar, un dormitorio con cama doble y una ducha independiente. El personaliza con el logotipo de su marca CR7, y Georgina lo utiliza a menudo para asistir a eventos de lujo alrededor del mundo.

Si bien el jet privado de Cristiano ha sido un aliado para sus desplazamientos, la situación en Arabia Saudita es una incógnita. Lo que parecía ser una salida apresurada para buscar refugio en España, ahora se convierte en una espera prolongada mientras la incertidumbre geopolítica sigue afectando el curso de los eventos deportivos, y la carrera de Ronaldo para alcanzar su meta histórica de goles.

Te puede interesar: