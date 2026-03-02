Raúl Jiménez se elige por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Tengo un mejor porcentaje de efectividad”

El delantero mexicano presume un 95.65% de efectividad en penaltis y asegura que sus números lo respaldan

Raúl Jiménez y su efectividad en penaltis | Reuters

Raúl Jiménez vuelve a generar conversación tras una dinámica en entrevista con FOX, donde se colocó por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como cobrador de penaltis. El delantero mexicano participó en una serie de comparaciones directas y, cuando su nombre apareció en la lista, no dudó en elegirse a sí mismo.

La dinámica comenzó con la pregunta sobre con qué ejecutor se quedaba entre Andrea Pirlo y Zinedine Zidane. “Los dos tienen la picadita. Yo creo que Zidane”, respondió. Posteriormente eligió a Harry Kane por encima del francés: “Harry Kane, he visto más”.

Sin embargo, cuando la comparación fue entre Harry Kane y Raúl Jiménez, el mexicano fue claro: “Raúl Jiménez”. Tras escuchar su propio nombre en la lista, agregó: “Ese me lo hubieras dejado al último. Ya no va a cambiar”.

A partir de ese momento, el delantero del Fulham mantuvo la misma postura frente a otros nombres históricos como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Rogério Ceni, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Incluso matizó sobre el brasileño: “Si fueran tiros libres, diría que Rogério Ceni”. Pero en penaltis reiteró su elección.

Jiménez respaldó su postura con cifras. “Quieras o no, tengo un mejor porcentaje de efectividad que todos los que mencionaste. No sé si el mejor del mundo, eso no lo voy a saber, pero es algo que me caracteriza. Me quedo conmigo”, afirmó en la entrevista.

Los números sostienen su argumento. De acuerdo con datos de Transfermarkt, Raúl Jiménez ha cobrado 46 penaltis en su carrera profesional, con 44 anotados y solo dos fallados, para una efectividad del 95.65 por ciento. Sus únicos errores fueron en un amistoso con la selección mexicana ante Uruguay en 2018 y en la Europa League 2020 con el Wolverhampton frente al Sevilla. En la Premier League no ha fallado ningún penalti.

En comparación, Lionel Messi suma 114 penaltis convertidos y 32 errados, con un porcentaje de 80.28 por ciento. Cristiano Ronaldo registra 181 anotados y 36 fallados, con una efectividad del 83.41 por ciento. Bajo esos parámetros, el delantero mexicano supera estadísticamente a ambos en porcentaje de acierto.

Raúl Jiménez quiere seguir en la Premier League

Más allá de la discusión sobre los penaltis, Jiménez también habló sobre su presente en Inglaterra y su deseo de continuar en la Premier League. “Uno lo que quiere como jugador es siempre estar jugando, partido a partido. Hubo momentos de la temporada, diciembre-enero, que Rodrigo estaba lastimado y tuve que jugar prácticamente todos los partidos, casi 90 minutos cada partido. Es difícil, la edad cada vez… A ver, todavía me queda tiempo pero te tardas un poco más en recuperarte. Luego había partidos cada tercer día, entonces era meterte más de lleno en esa recuperación para poder estar listo para el siguiente partido”, explicó.

Finalmente, dejó abierta la puerta a seguir en el fútbol inglés. “Sí, ¿por qué no? Yo estoy adelante, contento, emocionado de seguir jugando en el más alto nivel, de exigencia, de fútbol, de competitividad. Yo encantado seguiría aquí”, concluyó el atacante mexicano.

