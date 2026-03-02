Raúl Jiménez destaca el olfato goleador de la ‘Hormiga’ González rumbo al Mundial 2026

El delantero del Fulham habló sobre el atacante de Chivas, uno de los candidatos a integrar la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo

Raúl Jiménez destaca el olfato goleador de la Hormiga González | Imago7

Raúl Jiménez se refirió a Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas, en medio del debate sobre los atacantes que podrían integrar la convocatoria de la selección mexicana para el Mundial 2026. El futbolista del Fulham reconoció las cualidades del joven goleador, quien ha sido señalado como uno de los nombres a seguir de cara a la lista final de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

En entrevista con FOX, Jiménez habló sobre el momento que atraviesa el atacante de 22 años, originario de Celaya, Guanajuato. “No he visto algún partido completo de él, pero lo que veo en resúmenes o ahora esta última convocatoria que él estuvo ahí, que tiene ese olfato goleador, está en el momento que tiene que estar dentro del área, en la posición en la que tiene que estar para aprovechar las oportunidades que tenga”, señaló el delantero mexicano.

La ‘Hormiga’ González viene de ser campeón de goleo de la Liga MX en el torneo Apertura 2025, certamen en el que marcó 12 anotaciones con el Guadalajara. Ese rendimiento lo colocó en el radar de la selección mexicana y lo llevó a recibir su primera convocatoria con el representativo mayor.

En el actual Clausura 2026, el atacante rojiblanco mantiene regularidad frente al arco. Tras las primeras ocho jornadas del torneo suma cinco goles y se ubica en el segundo lugar de la tabla de goleo, solo por detrás de Joao Pedro, del Atlético de San Luis, quien acumula siete tantos.

El nombre de González ha tomado fuerza como una de las opciones para reforzar el ataque del Tri en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En esa misma competencia interna aparecen otros delanteros como Santiago Gimenez y Germán Berterame, mientras que Raúl Jiménez parte como uno de los elementos con mayor experiencia internacional.

Jiménez, por su parte, atraviesa un buen momento con el Fulham en la Premier League, situación que lo perfila como uno de los candidatos a encabezar el ataque mexicano en 2026. En la presente temporada de liga registra ocho dianas en 27 apariciones.

