Hay sanciones por actos de racismo en el Real Madrid-Benfica: no son contra Prestianni, sino al Bernabéu

Multan al equipo blanco y posible cierre parcial de una parte del estadio por los incidentes del partido de vuelta ante el Benfica

UEFA sanciona al Real Madrid por actos de racismo | Thomas COEX / AFP

La eliminatoria entre el Real Madrid y el Benfica sigue en el ojo del huracán por las acusaciones de racismo que hubo en ambos partidos. La UEFA emitió el viernes 6 de marzo las primeras sanciones, pero no fueron contra Prestianni, el principal señalado por lo sucedido en la ida entre el argentino y Vinicius, sino contra el Bernabéu.

El organismo rector del fútbol europeo anunció una multa y cierre parcial de la grada del Bernabéu por “comportamiento racista de su afición” previo al partido de vuelta ante el equipo lisboeta, en el que las cámaras de televisión mostraron a un aficionado en la zona Grada Fan haciendo un saludo nazi.

El aficionado fue identificado por la seguridad del Bernabéu y le expulsaron del recinto, además de que el Madrid emitió un comunicado condenando lo hecho por ese seguidor, pero aún así llegó una sanción de la UEFA este viernes.

“Se multa al Real Madrid C.F. con 15.000 euros y se ordena el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. durante el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición“, lee el comunicado.

Eso significa que el Bernabéu tendría una sección de 500 asientos vacía para el siguiente partido de la Champions, pero no sucederá de inmediato ante el Manchester City este próximo miércoles 12 de marzo, sino que están a prueba un año.

“Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un periodo de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión”, concluye el comunicado. Dicho de otra forma, si la afición del Bernabéu no reincide, no hay cierre de esa parte de la tribuna.

La investigación contra Prestianni continúa

La investigación principal por actos racistas en la eliminatoria Real Madrid vs Benfica continúa. La UEFA continúa investigando los presuntos insultos racistas que Gianluca Prestianni dijo a Vinicius en el partido de ida.

El jugador argentino fue suspendido provisionalmente un partido, sanción que se sostuvo pese a la apelación del Benfica, por lo que no estuvo en el partido de vuelta en el Bernabéu.

Se sigue un protocolo similar a un incidente que sucedió en el 2021, en el futbolista que Ondrej Kudela del Slavia Praga fue sancionado provisionalmente un partido por insultos racistas a Glen Kamara del Rangers. Tras la investigación, se amplió la suspensión a 10 encuentros.

