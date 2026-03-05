Charlyn Corral pide un salario mínimo para el fútbol femenil en México

La jugadora de Pachuca aboga por mejores condiciones salariales y laborales en el fútbol femenil mexicano

Charlyn Corral, leyenda del fútbol mexicano femenil | Imago7

Charlyn Corral, leyenda del fútbol femenil mexicano, expresó su apoyo a la creación de un salario mínimo para las futbolistas en México. Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la jugadora de Pachuca destacó que, aunque los sueldos han mejorado en los últimos años, sigue existiendo una gran brecha que debe ser atendida.

“Ese es un tema muy interesante. Tristemente es algo por lo que se ha estado trabajando. En lo personal, puedo decir que es un tema mundial. Me tocó jugar en el extranjero y era lo mismo. Creo que hoy en día sí se han mejorado mucho los sueldos, eso es una realidad, que queda mucho por hacer, eso es cierto”, comentó Corral.

A pesar de los avances, Charlyn aseguró que no solo el tema salarial debe ser una prioridad, sino también otras condiciones que permiten a las jugadoras desempeñarse de manera óptima.

“Ojalá que cada año, cada mes, cada inicio de torneo se mejoren las condiciones. Siempre he hablado que muchas veces se habla principalmente del tema salarial, ¿no? Cuánto ganas quincenal, mensualmente, pero yo siempre he pensado que antes de hablar de un sueldo, también hay otras cosas que se tienen que tratar, como las instalaciones deportivas, que las jugadoras tengan lo necesario para desempeñarse al cien por ciento en este deporte”, señaló.

La cinco veces campeona de goleo con Pachuca recordó los primeros años en la Liga MX Femenil, donde las condiciones no siempre eran las más adecuadas. “Al inicio de la liga (MX Femenil), que a mí me tocó llegar unos años después, me tocaba escuchar casos de compañeras donde no había cancha, donde tenían que adaptarse un poco a los horarios de los hombres. A lo mejor lo que llama la atención muchas veces es el sueldo, pero creo que también es importante tener las condiciones óptimas, porque yo siempre pienso que cuando tú llegas a una oficina y tienes todo ordenado, hasta te dan ganas de trabajar. Es lo mismo aquí”, recordó.

Charlyn, dos veces mundialista con la selección mayor de México, expresó que diversos factores se deben de considerar al momento de establecer el sueldo de las jugadoras: “Primero tendría que haber un salario mínimo, es algo que se tiene que establecer. Al día de hoy eso no hay, se tiene que empezar por ahí. Yo te podría decir tiene que ser esto, porque al final es como el caso de los hombres: todo cuenta, de dónde vienes, tu historia, si vienes del extranjero, de Europa. Al final es como cualquier trabajo, unos ganan más, unos menos, unas pueden llegar a aspirar a ganar tanto, pero creo que sí sería importante que el día de mañana sí se haga un Comité donde nos protejan a las futbolistas, que establezcan un salario mínimo y ya el salario máximo lo hemos visto en la liga de Estados Unidos. Eso no depende de mí ni de las jugadoras, pero sí de todos los que estamos inmersos en el fútbol femenil. Es algo que urge hacer, ojalá que en algunos años se pueda hacer para que todas estemos mejor”.

La ex futbolista de clubes como Levante y Atlético de Madrid también recordó su experiencia en España, donde el establecimiento de un salario mínimo fue un primer paso fundamental para mejorar las condiciones laborales de las jugadoras.

“Fue algo que ayudó cuando estuve en la Liga de España, no estaba regulado un salario mínimo. A mí me tocó batallar los primeros años, tenía que hacer mis cuentas para llegar a mes. Después se estableció un salario mínimo y claro que las condiciones, el nivel y todo mejoró”, finalizó.

