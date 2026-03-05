Fabián Bustos baja la euforia y pone mesura tras clasificación de Millonarios

El técnico del ‘Embajador’ regresó a Bogotá pensando en el duelo del lunes ante Cúcuta Deportivo.

Fabián Bustos, DT de Millonarios (Vizzor).

Millonarios retornó a Bogotá para ultimar detalles pensando en un exigente calendario. Atrás queda la clasificación heroica a fase de grupos de Copa Sudamericana, dejando en el camino a su clásico oponente, Atlético Nacional, en territorio antioqueño. El 1-3 a favor deja sensaciones más que positivas de cara a lo que viene.

El triunfazo en Medellín llevó a que cientos de hinchas llegaran al Aeropuerto Internacional El Dorado para recibir al equipo. El plantel comandado por Fabián Bustos, después de una noche dulce, pensará en el Cúcuta Deportivo, su próximo rival este lunes 9 de marzo en condición de local. Partido importante en aras de seguir sumando puntos clave en la lucha por clasificar.

A la espera del sorteo, que se realizará en un par de semanas, queda competir en el plano doméstico. Así lo afirmó Fabián Bustos después de volver a Bogotá, en un diálogo a los medios de comunicación dejando sus impresiones del cotejo. Llamó la atención la mesura frente al golpazo que orquestó el ‘Embajador’.

Las palabras de Fabián Bustos tras la victoria ante Nacional

“Contento por lo que hicieron los chicos y la verdad que vamos por buen camino. Vamos paso a paso, pensar en el lunes, hacer un buen partido y ganarlo”, expresó el estratega argentino.

“Hay cosas que no me gustaron, como el gol de Nicolás Rodríguez, más allá de que fue una gran anotación la pudimos evitar. Tenemos que estar atentos a esa posible jugada. También debemos corregir muchas cosas en ataque, pero es normal, y es cierto que cuando vos ganas es más fácil”, complementó.

“Yo ya lo vengo viendo a Rodrigo Contreras. He seguido sus pasos, así que no me sorprendió para nada. Sé que tiene esa capacidad y esa fortaleza, al igual que Leonardo Castro. Lo dije en rueda de prensa: tenemos buenos delanteros. Está Radamel Falcao, Bekcham Castro, Jorge Hurtado. Estamos muy contentos con el plantel”, subrayó frente a la nómina.

“Vamos día a día, sin creer que lo hemos conseguido todo. Estamos lejos todavía de donde queremos estar. Todavía falta un mes para arrancar en Sudamericana. Estamos en el bombo 2, pero tenemos que pensar en el partido del lunes. (…) Les dije a los muchachos que eran ellos los que hicieron el cambio, estábamos mejor, con cosas por mejorar, pero hay que destacar el esfuerzo y la entrega de los líderes del plantel”, fue la conclusión final.

El sorteo oficial se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol de Asunción. Millonarios, ese día, conocerá sus rivales en la instancia de grupos de Copa Sudamericana, a la espera de que América o Bucaramanga definan si tendrán futuro, o en su defecto, el DIM o Tolima si caen derrotados en sus llaves de tercera ronda de Libertadores.

