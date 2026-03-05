¡Se va! José Caicedo no seguirá en Pumas y llega al Portland Timbers

El futbolista colombiano deja la Liga MX por la MLS, tras estar con el equipo azul y oro desde 2020

José Caicedo deja a Pumas y se va a la MLS | Imago7

El mediocampista colombiano José Caicedo cerrará su etapa con Pumas UNAM para emprender una nueva aventura en el fútbol de los Estados Unidos, luego de concretarse su traspaso al Portland Timbers de la Major League Soccer.

El movimiento marca el final de un proceso de crecimiento que comenzó hace varios años dentro de la estructura universitaria y que ahora le abre la puerta a un nuevo reto internacional, ya que firmó por 4 años con Portland. Tenía contrato hasta 2027.

Caicedo, nacido el 23 de mayo de 2002 en Colombia, llegó al equipo auriazul en 2020, cuando se integró a Pumas Tabasco, el equipo filial que en ese momento competía en la Liga de Expansión MX. Ahí terminó de consolidar su proceso de formación, adaptándose al fútbol mexicano y ganándose oportunidades gracias a su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su inteligencia para posicionarse en el mediocampo.

Aunque su formación profesional se fortaleció en México, el mediocampista ya había dado sus primeros pasos en el fútbol profesional con Independiente Santa Fe, club con el que debutó en 2019 en la Primera división de Colombia. Posteriormente pasó por Barranquilla FC, antes de quedar libre y encontrar en el proyecto de Pumas la oportunidad para desarrollar su carrera.

Con el primer equipo universitario, Caicedo fue ganando protagonismo con el paso de las temporadas. Su evolución se reflejó especialmente a partir de 2023, cuando comenzó a sumar minutos de forma más constante en la Liga MX. Desde entonces, el colombiano se convirtió en una pieza recurrente dentro de la rotación del mediocampo auriazul, destacando por su equilibrio entre recuperación y distribución del balón.

Durante su paso por Pumas acumuló más de 90 partidos oficiales entre todas las competencias y superó los 7,000 minutos en el terreno de juego. En 2025 vivió su temporada con mayor actividad, participando en 42 encuentros y acumulando 3,629 minutos, además de aportar un gol y una asistencia. En campañas anteriores también tuvo presencia importante, con 39 partidos en 2024 y 19 en 2023, consolidándose como un futbolista confiable para el mediocampo universitario.

Sin embargo, el inicio del Clausura 2026 estuvo marcado por un ambiente tenso entre el jugador y parte de la afición universitaria. Desde el partido de la jornada 1 ante Querétaro, en el que Caicedo disputó 24 minutos, comenzó a percibirse una ruptura entre el futbolista y la grada del Estadio Olímpico Universitario. Cada vez que el colombiano tocaba el balón, se escuchaban abucheos desde las tribunas, reflejo del descontento de algunos aficionados con su rendimiento deportivo.

En el actual torneo, Caicedo había participado en tres partidos de Liga MX, acumulando 40 minutos en el terreno de juego. Su protagonismo fue menor en comparación con torneos anteriores, en medio de ese contexto complicado en su relación con la afición.

Con 23 años, 1.84 metros de estatura y perfil derecho, el colombiano encaja en el modelo de mediocampista moderno: fuerte en la marca, con buen recorrido y capacidad para sostener el equilibrio táctico del equipo. Estas características llamaron la atención del Portland Timbers, club que apuesta por su desarrollo en la MLS.

La salida de Caicedo representa también una muestra del camino formativo que Pumas ha en los últimos años: detectar talento joven, darle minutos en el primer equipo y proyectarlo hacia otras ligas.

Ahora, el mediocampista colombiano inicia una nueva etapa en su carrera. En Portland tendrá la oportunidad de consolidarse en un contexto distinto, dentro de una liga que continúa creciendo y que ha servido como plataforma para muchos futbolistas latinoamericanos.

Para Caicedo, la historia con Pumas llega a su fin, pero el viaje apenas comienza. En la mochila lleva minutos, aprendizaje y la experiencia de haber vestido los colores universitarios. En la mirada, un nuevo horizonte: el fútbol de Estados Unidos.

