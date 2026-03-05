Britney Spears: ¿Qué pasó con la princesa del pop, que fue arrestada en California?

Conoce el motivo por la que la cantante fue detenida la noche del 4 de marzo

¿Por qué arrestaron a Britney Spears? | REUTERS/Eduardo Munoz

Problemas para la Princesa del Pop. Britney Spears, fue arrestada la noche del miércoles 4 de marzo en el sur de California, según dio a conocer la madrugada del jueves el portal TMZ.

La policía recibió un primer reporte cerca de las 8:13 de la noche, hora del Pacífico, por su manejo errático en la autopista 101. Comenzó una persecución de una hora hasta que finalmente le detuvieron.

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California?

La cantante fue detenida por la California Highway Patrol alrededor de las 9:30 de la noche del miércoles por manejar bajo la influencia del alcohol (DUI, Driving Under the Influence) según el reporte policial.

El Daily Mail publicó la llamada al 911 denunciando el comportamiento de Britney más de una hora antes del arresto, a las 8:13 de la noche. “Un sedán negro, frenando de manera errática, no mantiene su carril y no le funcionan las luces traseras”.

“¿Podemos mandar a todas las unidades a la zona?”, dice otra persona en la grabación.

A las 9:13 p.m. se habría realizado la detención de un vehículo convertible en la zona Westlake Village, al noroeste de Los Angeles y cerca del lugar de residencia de Britney, quien no iba acompañada en el vehículo.

La policía le acompañó a un hospital para hacerle pruebas de alcohol en la sangre, tras lo cual fue trasladada a la comisaría. Spears fue puesta tras las rejas a las 3:00 a.m. del jueves y salió tres horas después.

“Es un incidente desafortunado y completamente imperdonable. Britney tomará los pasos pertinentes y cumplirá con la ley, esperando que sea el primero de varios pasos que tienen que ocurrir en su vida. Esperamos que ella consiga la ayuda y apoyo durante este tiempo difícil”, dijo uno de sus representantes en un comunicado publicado por Variety.

Según los registros del sheriff del condado de Ventura, Spears fue liberada y tendrá que presentarse a la corte el 4 de mayo.

Britney Spears: ¿En qué otras polémicas han sido involucradas?

El choque del miércoles por la noche se suma a una lista no menor de incidentes legales para Britney. En 2007 enfrentó cargos menores por chocar y abandonar el sitio del incidente en Los Angeles. Eventualmente se retiraron los cargos tras acordar pagar los daños al dueño del otro vehículo. Poco después, perdió la custodia de sus dos hijos que tuvo con Kevin Federline.

En el 2021 se terminó la tutela legal que tuvo su padre por 13 años. Ha mantenido un bajo perfil desde entonces. Tuvo un incidente en Las Vegas en 2023, cuando quiso saludar al jugador de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, pero fue empujada por un integrante del personal de seguridad. La cantante decidió no presentar cargos.

También en el 2023, la policía acudió a su residencia luego de que subió un video a las redes sociales en las que se le veía con una serie de cuchillos, pero tampoco se presentaron cargos.

El pasado 12 de febrero del 2026, Britney fue captada manejando y hablando por teléfono, algo prohibido por las leyes de tránsito de California, sin que se presentaran cargos en su contra.

El último álbum de Britney, Glory, lo publicó en el 2016, y su última gira en Estados Unidos llegó en 2018 en el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1. En el 2024 declaró que nunca volvería a la industria musical.

