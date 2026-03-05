Víctor Dávila, fuera ocho meses con el América tras lesión en la rodilla

El futbolista chileno de las Águilas abandonó el campo poco antes del descanso, durante la derrota azulcrema frente a Juárez

Víctor Dávila, fuera ocho meses con el América | Imago7

Víctor Dávila, futbolista del América, se pierde lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Claro Sports pudo saber que el jugador chileno estará ocho meses fuera, luego de la lesión sufrida este miércoles durante la derrota de las Águilas 1-2 ante los Bravos de Juárez, dentro de la jornada 10 del certamen.

La lesión ocurrió al minuto 36, cuando Dávila intentó controlar un balón filtrado en el área fronteriza. Al momento de intentar controlar el esférico, la pierna derecha del atacante se trabó en el pasto, ocasionando una ‘palanca’ que lo dejó tendido y provocó el ingreso inmediato de las asistencias médicas. Con lágrimas en el rostro, el jugador de 28 años de edad abandonó la cancha en ambulancia para realizar los estudios correspondientes.

“Dávila preocupa bastante, es de la rodilla, parece ser bastante serio”, reconoció el técnico del América, André Jardine, en conferencia de prensa posterior al descalabro.

Jardine no fue el único en expresarse sobre la lesión de Dávila. El timonel de Juárez, Pedro Caixinha, arrancó su intervención frente a los medios con un mensaje: “Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría enviar un fuerte abrazo, saludo y rápidas mejoras a Dávila, que puede haber sufrido una lesión grave y cuando esas cosas pasan hay que estar todos apoyando”.

En el actual Clausura 2026 Dávila disputó nueve partidos, cinco de ellos como titular, y marcó dos goles: uno en la victoria 2-0 sobre Necaxa en la jornada 4 y otro en el triunfo de 0-4 sobre Puebla en la fecha 7.

Esta no es la primera lesión que sufre Dávila con el América. En el torneo Apertura 2024, su primero como azulcrema, sufrió una fractura del peroné derecho durante el empate ante Xolos, en la jornada 13 del certamen.

