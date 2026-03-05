Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I
El ‘Azucarero’ no tiene margen de error en Palmaseca frente a los ‘Albos’ de Manizales.
Continúa la fecha 10 del campeonato colombiano. Después de que iniciara el pasado miércoles, ahora llega el turno para Deportivo Cali y Once Caldas, dos escuadras animadoras a entrar en las finales. El Palmaseca verá un duelo con pinzas, ya que los ‘Verdiblancos’ no tienen margen de error.
Una derrota podría comprometer seriamente a Alberto Gamero. Quedó mal parado después de empatar 1-1 contra Fortaleza. Del otro lado, los ‘Albos’ van en buen nivel, ya que el último duelo fue de goleada 3-0 contra Boyacá Chicó. Lindo juego se avecina.
Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría el Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Johan Martínez, Emanuel Reynoso; Daniel Giraldo y Steven Rodríguez. DT: Alberto Gamero.
Posible alineación del Once Caldas para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Luis Sánchez, Jader Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
¿Cómo y dónde ver el Deportivo Cali vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este duelo, válido por la décima fecha, iniciará a partir de las 8:30 p.m. (hora COL) en el Estadio Palmaseca. El cotejo estará disponible por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, Win Play le llevará los detalles.
Últimos partidos del Deportivo Cali
- 01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (adelantado).
- 21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali | Fecha 8.
- 15.02.2026 | Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional | Fecha 7.
- 11.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali | Fecha 6.
- 08.02.2026 | Deportivo Cali 0-0 Millonarios | Fecha 5.
Últimos partidos de Once Caldas
- 27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 9.
- 21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza | Fecha 8.
- 15.02.2026 | Deportes Tolima 2-1 Once Caldas | Fecha 7.
- 12.02.2026 | Once Caldas 2-1 Junior | Fecha 6.
- 08.02.2026 | Alianza 1-1 Once Caldas | Fecha 5.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).
- Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte).
- Asistente 2: Julio Hoyos (Córdoba).
- Cuarto árbitro: Deivy Guetio (Valle).
- VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).
- AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).