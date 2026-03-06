¡Checo sufre en Australia! El piloto mexicano de Cadillac tuvo una FP2 para el olvido

El piloto mexicano comenzó a tener dificultades con el motor desde las FP1

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, tuvo un regreso a la Fórmula 1 muy discreto, luego de presentar algunos problemas en el motor de su Cadillac durante las prácticas libres en el Circuito de Albert Park del Gran Premio de Australia, al grado de abandonar la pista.

En la primera práctica del día tuvo algunos problemas a la hora de frenar y acelerar, por lo que el equipo decidió cambiar los neumáticos en un par de ocasiones. En la recta final, ya con llantas suaves, mejoró sus tiempos, pero al momento de pisar el freno su coche hizo un trompo.

Checo batalló con su monoplaza en Albert Park | Photo by WILLIAM WEST / AFP/Reuters

Cuando pasó la curva 3 del circuito, el tapatío perdió el control y dio vueltas sobre su propio eje. Para su buena fortuna, no pasó a mayores y pudo continuar, pero denotando un problema en la maquinaria del monoplaza del número 11 de la parrilla.

En la segundas prácticas de este día, los problemas en el motor fueron más notorios, ya que Checo Pérez no logró salir de boxes en los primeros minutos de las FP2. Los ingenieros siguieron trabajando en el automóvil hasta tener un mejor rendimiento.

Ya cuando faltaban siete minutos, el piloto tapatío pudo salir a competir, solo que no fue lo que se esperaba, pues cuando recorría el asfalto y tras dar dos vueltas, volvió a presentar problemas en el motor. Por lo que tuvo que salir de la pista y remolcar su coche al quedarse varado en la curva 13 y por lo que tuvo que desplegarse el Virtual Safety Car.

El equipo de Cadillac informó que en un principio se sospechó de algunos problemas hidráulicos, pero que se va a indagar con mayor profundidad después de que el coche regresara a boxes para una mejor evaluación a lo que le ocurrió al vehículo.

Checo Pérez y Cadillac deberán hacer mejoras al coche para encarar las Prácticas Libres 3 y la Qualy, previo a la carrera del domingo, en lo que será la primera aparición del mexicano tras un año de ausencia en la Fórmula 1.

TE PUEDE INTERESAR: