Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas, circuitos y dónde ver en vivo las carreras

El calendario para todos los Grandes Premios de la siguiente temporada, con el regreso de Checo Pérez con Cadillac

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la F1? | Imago7

La próxima temporada de la Fórmula 1 va tomando forma. La parrilla de pilotos está prácticamente completa, luego de que el nuevo equipo, Cadillac, anunció a Checo Pérez como uno de sus nuevos pilotos.

El piloto mexicano regresa al máximo serial del automovilismo tras un año sabático luego de su salida de Red Bull y va por su temporada 15 como piloto de la F1, sumándose a su quinto equipo, tras su paso por Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull.

¿Con qué equipo regresa Checo Pérez a la F1 para la temporada 2026?

El piloto mexicano formará parte de la nueva escudería de la Fórmula 1, Cadillac, que debutará la siguiente temporada. Checo hará mancuerna con un ex campeón del mundo, Valtteri Bottas.

¿Cuándo y dónde inicia la temporada 2026 de la F1?

Por segundo año consecutivo, la Fórmula 1 dará inicio con el Gran Premio de Australia. La primera parada del calendario se correrá en el circuito de Albert Park en Melbourne, del 6 al 8 de marzo del 2026.

¿Cuántas carreras son en la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La F1 anunció a inicio de junio el itinerario para la próxima campaña. Como en 2025, empata el récord de la temporada más larga de la historia, ya que el calendario consta de 24 carreras.

F1 2026: Calendario, carreras y circuitos

06-08 marzo | GP de Australia, Melbourne

13-15 marzo | GP de China, Shanghai

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo | GP de Miami, USA

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Monaco

12–14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungria, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de Mexico, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

Checo Pérez en su regreso a la F1: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la primera carrera del piloto mexicano?

La primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Australia, que se correrá en el circuito de Albert Park en Melbourne. El primer fin de semana de Gran Premio comienza el viernes 6 de marzo, aunque por la diferencia de horario será por la noche del jueves en México.

La carrera está programada, tiempo del centro de México, el sábado 7 de marzo, en punto de las 22:00 horas de la CDMX.

¿Cuándo será el F1 Gran Premio de México 2026?

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX está programada para el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026. Será el undécimo año con carrera en territorio mexicano desde que volvió el Gran Circo en 2015, siendo la excepción 2020 por la pandemia.

Te puede interesar