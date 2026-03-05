¿Cuáles son los objetivos de Checo Pérez en el GP de Australia? El piloto mexicano lo revela

Su regreso a la máxima categoría levanta muchas expectativas pero Pérez prefiere tomar las cosas con cautela

El piloto mexicano Sergio Pérez habla previo al GP de Australia | Martin KEEP / AFP

La temporada 2026 de Fórmula 1 arranca este fin de semana con grandes expectativas, pero también con desafíos para aquellos que se enfrentan a nuevas etapas dentro de la categoría. Uno de los casos más esperados es el de Sergio Pérez, quien inicia una nueva aventura con Cadillac, un equipo que recién hace su debut en la F1. Al igual que en sus primeros días en la Fórmula 3 Británica y en su paso por Racing Point, Pérez tiene claro que el inicio de este proyecto será una etapa de construcción a largo plazo, y no un sprint hacia el podio inmediato.

El piloto mexicano sabe que, en un equipo recién integrado, los resultados tardan en llegar. Su objetivo para las primeras carreras, especialmente para el Gran Premio de Australia, no es pensar en el top 10 o en los puntos, sino en avanzar con el desarrollo del coche. “Para nosotros, en este momento, se trata de todo el progreso que podamos lograr. Armar todas las piezas del rompecabezas y asegurarnos de que todos los departamentos trabajen juntos será nuestra prioridad”, declaró Pérez en rueda de prensa en Melbourne.

Cadillac, aunque con ambiciones a largo plazo, se enfrenta a un reto significativo: superar a equipos establecidos desde hace años en la F1. Pérez reconoce que, tras lo visto en los test de pretemporada en Bahréin, el equipo deberá enfocarse en el desarrollo y en ganar terreno frente a rivales con mucha más experiencia. “Lo que vimos en Bahréin nos dice que tenemos que avanzar mucho más rápido que otros equipos que llevan mucho tiempo en el deporte. No será fácil, pero nuestro objetivo será poner a todos los departamentos en su lugar para avanzar lo más rápido posible”, añadió el mexicano.

Pérez, con la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera, también es consciente de que los resultados inmediatos en las primeras carreras no deben ser la principal preocupación. “Ahora mismo, se trata mucho de procedimientos. Asegurarnos de que podemos completar todas nuestras paradas en boxes, mantener el ritmo de carrera y, sobre todo, obtener los datos necesarios. Tener toda esa información es crucial para nosotros, ya que es la mejor manera de encontrar rendimiento en el futuro”, explicó el piloto.

Aunque el objetivo de Cadillac en su debut es claramente a largo plazo, Sergio Pérez también está atento a las sorpresas que podrían surgir con las nuevas regulaciones técnicas en la F1 para esta temporada. Según el piloto, la regulación 2026 podría generar algunas situaciones imprevisibles, lo que abre la puerta a que equipos como el de Cadillac puedan aprovechar cualquier oportunidad en una carrera tan incierta como la de Australia. “Con la nueva regulación, parece que hay tres categorías: los primeros cuatro equipos en un nivel, luego el grupo del medio y, por último, los equipos hacia atrás. Hay que estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que surja. Con la primera carrera, puede haber mucho caos, y realmente espero que podamos aprovecharlo al máximo”, comentó Pérez.

La nueva reglamentación técnica, junto con el estreno de Cadillac en la parrilla de la F1, podría generar una distribución impredecible de posiciones, lo que haría aún más crucial la estrategia y la capacidad de adaptación del equipo. Pérez sabe que un arranque competitivo en Australia podría ser la clave para encaminar el resto de la temporada. “Nuestro principal objetivo es extraer lo máximo del fin de semana y asegurarnos de que todo el equipo esté en su mejor momento”, concluyó.

Con el arranque de la temporada, las expectativas para Sergio Pérez y Cadillac son altas, pero el camino por recorrer es largo. Este fin de semana en Australia, el piloto mexicano buscará no solo avanzar en el desarrollo del coche, sino también aprovechar cualquier oportunidad que se presente en un fin de semana lleno de incertidumbre. A pesar de los desafíos, Pérez se muestra optimista y con la mentalidad de que el verdadero progreso llega con el tiempo.

