Así es Cadillac, el nuevo equipo de Checo Pérez para la temporada 2026 de la F1

La escudería estadounidense debuta en la Fórmula 1 con grandes expectativas y la presencia del piloto mexicano, acompañado por Valtteri Bottas

Checo Pérez, listo para debutar con Cadillac en la F1 | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez está listo para encender los motores en su regreso a la Fórmula 1. El piloto mexicano vuelve a la máxima categoría del automovilismo tras un año sabático y lo hace con Cadillac, escudería estadounidense que debutará en la parrilla para la temporada 2026. Si bien el proyecto norteamericano es nuevo, su estructura promete dar de qué hablar en los próximos meses. A continuación, repasamos cómo luce el panorama al interior del equipo.

El equipo Cadillac de Fórmula 1, respaldado por la gigante automotriz General Motors, tiene la mirada puesta en el futuro. A solo unos días de su debut en el Gran Premio de Australia, la escudería ha trabajado arduamente en su preparación. Con más de 550 miembros en su personal, el equipo tiene sedes en tres puntos clave: Indianápolis (Indiana), Charlotte (Carolina del Norte) y Silverstone (Reino Unido), fusionando la experiencia en ingeniería estadounidense con la tradición y conocimiento europeo en el automovilismo.

Cadillac ingresa a la Fórmula 1 con la ambición de construir una base sólida desde su primer año. A pesar de ser nuevo en la parrilla, el equipo ha logrado superar diversos momentos importantes, como las recientes pruebas exitosas en Silverstone y Barcelona. Estos test les han permitido acumular kilómetros y afinar los detalles técnicos del monoplaza que utilizarán durante la temporada.

Checo y Bottas, los pilotos en la temporada de debut

Checo Pérez, quien fue confirmado en agosto pasado como uno de los pilotos principales del equipo, llega con un extenso currículum en la Fórmula 1, sumando 281 participaciones, 39 podios y seis victorias.

El equipo también contará con Valtteri Bottas, quien aporta su vasta experiencia en la categoría con 246 participaciones y 10 triunfos. La llegada del finlandés se suma a la de Pérez para formar una pareja de pilotos experimentados, lo que fortalecerá al equipo durante su debut en la Fórmula 1. Ambos jugarán un papel fundamental en el desarrollo del automóvil y en la estrategia de carrera de la escudería.

Checo, listo para correr junto a Bottas | @Cadillac_F1

Además Zhou Guanyu se unió como piloto de reserva para el debut del equipo en la Fórmula 1; mientras que Colton Herta será el piloto de pruebas oficial del equipo, compitiendo para Hitech en el Campeonato FIA de Fórmula 2.

En cuanto a la gestión del equipo, Marc Hynes fue nombrado director de carreras de Cadillac F1. Con una amplia trayectoria en la industria del automovilismo, Hynes será clave para garantizar el máximo rendimiento del equipo, supervisando tanto a los pilotos como a los ingenieros. Su experiencia en la gestión de operaciones de competición y en la alineación de pilotos será fundamental para el éxito de la escudería, que se enfrenta a un gran reto en su temporada inaugural. Hynes tiene la responsabilidad de optimizar los procesos internos y asegurar que cada carrera se ejecute de la mejor manera posible, mientras el equipo busca consolidarse en la Fórmula 1.

MAC-26, el auto de Cadillac para la F1 2026

Cadillac debutará en la máxima categoría con el MAC-26 (en honor a “Mario Andretti Cadillac 26”), auto con un diseño llamativo y único. La decoración del auto, en blanco y negro, fue revelada al mundo durante el Super Bowl LX, aprovechando la plataforma global de este evento deportivo para marcar el inicio de la participación de Cadillac en la Fórmula 1, con una audiencia de más de 130 millones de espectadores.

El automóvil de Cadillac F1 se presentó de forma dinámica en Times Square poco después del anuncio en el Super Bowl, permitiendo que los fanáticos pudieran admirar la combinación de colores del auto. El nombre rinde homenaje a Andretti, campeón del mundo en 1978 y padre de Michael Andretti, crucial en el proyecto de la escudería.

“Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la convicción de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario”, declaró Dan Towriss, CEO de Cadillac F1.

Checo Pérez ya conoce el monoplaza con el que manejará | @Cadillac_F1

Los socios del equipo

Además de sus pilotos, el equipo Cadillac ha logrado alianzas con varios socios clave en el ámbito tecnológico y de ingeniería. Empresas como IFS, Tenneco y TWG AI apoyarán al equipo con su experiencia en el desarrollo de software y componentes críticos para el rendimiento del monoplaza. Esta colaboración apunta a optimizar la cadena de suministro, la gestión de inventarios y la ingeniería de precisión, aspectos esenciales para el rendimiento de cualquier equipo de F1.

A ellos se suma la asociación con América Móvil y sus marcas Telcel, Infinitum y Claro, proveedor líder de servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. Las marcas serán visibles en las propiedades del equipo en el paddock y en la pista, consolidando aún más una fuerte presencia en la Fórmula 1.

Con su primera participación en la temporada 2026, Cadillac se sumará a la lista de equipos en la Fórmula 1, pero con una diferencia significativa: su enfoque a largo plazo. Mientras que otros equipos llevan años de experiencia, Cadillac sabe que la paciencia será clave para su éxito. Las expectativas para el equipo no son solo de competir, sino de ir consolidándose con el tiempo, sumando puntos y mostrando el progreso de su auto a lo largo de la temporada.

Te puede interesar: