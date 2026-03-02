André Jardine: “Tengo ganas de salir de México y cumplir el objetivo de dirigir en LaLiga”

El entrenador del América confiesa su sueño de trabajar en el fútbol español, aunque no tiene prisa de terminar su etapa en el América

André Jardine confiesa su deseo de dirigir en LaLiga de España | Imago7 / Reuters

André Jardine estará siempre en la historia como el entrenador que le dio el tricampeonato al América, pero su situación actual en el equipo azulcrema no es la mejor. Los de Coapa van en el octavo lugar de la tabla entrando al punto medio del torneo, lo que se suma al 2025 en el que no ganaron ningún título.

Algunos reportes señalan ya que Jardine podría dejar al América, y el lunes le echaron gasolina al fuego por palabras del propio entrenador brasileño, quien aseguró que le gustaría irse de la Liga MX y probar suerte en Europa.

“Ya dije a personas más cerca de mí. En mi inicio, que fue en el fut sala, yo tenía a la selección española como referencia. Pasé al fútbol de campo y surge el Barcelona de Guardiola y la selección española de Vicente del Bosque. Me encanta La Liga y la sigo con mucho cariño y con mucha atención. Tengo ganas de salir de México y un siguiente paso por qué no cumplir este objetivo que tengo, estas ganas de conocer LaLiga, estando dentro de un club, participando de partidos”, confesó Jardine en entrevista para ESPN.

Si bien el entrenador tiene ese objetivo, asegura que está muy bien en el América y que no piensa dar el salto de manera inminente, ya que tiene contrato hasta el verano del 2027. En el pasado hubo interés de equipos de su país, como el Botafogo, pero el entrenador no había sido tan directo en sus intenciones como ahora.

“Es algo que me motiva, un sueño que tengo y que voy a trabajar mucho de convertir en realidad, pero sin prisa, porque estoy muy feliz en América. La vida está hecha de sueños y yo ya realicé algunos, dirigir en España es uno que tengo y espero pueda convertirlo en realidad en un futuro”.

México, el país que impulsó la carrera de Jardine

En Brasil, André Jardine no había sido entrenador a tiempo completo de ningún club. Fue asistente o DT de juveniles en el Inter de Porto Alegre, Gremio y Sao Paulo antes de tomar la sub 23 que ganó el oro en Tokyo 2020 con la verdeamarela. De ahí emigró a la Liga MX, con el Atlético de San Luis, equipo en el que tenía un proyecto a largo plazo, pero la oferta del América fue irresistible.

“En México pasó todo muy rápido. Yo vine para hacer un proyecto a largo plazo con Atlético de San Luis, que es una franquicia de Madrid y me parece un muy buen club para desarrollar jugadores, buscar talentos jóvenes y desarrollar una forma de juego que yo tuve el placer de empezar este proceso. Hoy está muy consolidado en la liga mexicana, San Luis es un equipo que aspira siempre a Liguilla y dentro puede sorprender a los grandes clubes. Acabó siendo muy rápido la invitación de América, me pegó un poco por sorpresa por el momento. La verdad es muy difícil rechazar una oferta como esta por la grandeza del América, porque vi a un equipo muy capaz de escribir historia, porque les había enfrentado y había visto un equipo con jugadores de nivel de selección, un equipo que por algún motivo no estaba trascendiendo a nivel de títulos, pero me daba la sensación de que le faltaba muy poco”, dijo en la entrevista.

Jardine logró el título en sus tres primeros torneos con el equipo azulcrema. El 2025 no lograron conquistar ninguno de los seis torneos que disputaron, por lo que el reto es mayor en 2026:

“Yo tuve la felicidad de estar al frente de este club, con esta magnitud, pero con un equipo que estaba queriendo trascender. Fuimos importantes el uno para el otro, dando lo que faltaba. Acabamos escribiendo la historia, que es algo que cualquier profesional tiene como objetivo, trascender en clubes como este. El desafío pasa a ser más grande, seguir conquistando, trabajando con expectativas muy altas de todos. Es un reto maravilloso que tenemos en este momento”.

