Rating Colombia del 1 de marzo de 2026, según CNC: ¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos?

Consulte aquí las cifras de las producciones más vistas durante la noche de este domingo en territorio cafetero.

Nueva noche especial en La Casa de los Famosos 2026. Sobre todo, por el respaldo del público tras un nuevo estudio emitido por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), el cual deja ver un importante subidón del ‘reality’ en el escalafón de las producciones más vistas durante este domingo, 1 de marzo. Tal parece que el público ha elegido las galas de eliminación como el capítulo a no perderse. Aquí están las cifras.

Rating en Colombia del 1 de marzo de 2026, según CNC

Programa Rating Noticias Caracol (prime) 7,29 % Los Informantes 4,53 % La Casa de los Famosos 4,29 % Noticias Caracol (mediodía) 4,16 % Gol Caracol | Canadá vs Colombia 3,95 % The Suso’s show 3,70 % Séptimo Día 3,51 % La Red 2,63 % Expediente Final 2,61 %

Lorena Altamirano: eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Marzo no ha comenzado de la mejor manera en LCDLF. Al menos, para Lorena Altamirano, quien este domingo se convirtió en la más reciente eliminada. Con un flojo porcentaje de 3,26 %, la reconocida actriz colombiana le puso punto final a su aventura en esta tercera temporada del reality, dejando un vacío profundo en más de una celebridad.

¿Cómo fue la votación final en la gala de eliminación del 1 de marzo?

Alexa Torrex: 28,01 %

28,01 % Yuli Ruiz: 19,63 %

19,63 % Manuela Gómez: 18,90 %

18,90 % Valentino Lázaro: 16,23 %

16,23 % Tebi Bernal: 7,25 %

7,25 % Juan Palau: 6,71 %

6,71 % Lorena Altamirano: 3,26 %

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Es, sin duda, una de las grandes preguntas cada vez que se da a conocer el listado de las producciones más vistas en el país. Ahora bien, en Colombia un punto de rating representa a unas 280.000 personas frente al televisor. Esta medición se realiza minuto a minuto: si alguien cambia de canal, el programa al que llegó en ese instante suma más puntos que el que estaba viendo antes.

