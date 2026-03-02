La exigencia de Lucas González tras vencer a Nacional: “Ahora no voy a aceptar menos”

El estratega elogió la presión alta y advirtió que no aceptará un nivel menor tras la victoria del Tolima ante Nacional.

Lucas González, DT de Tolima | VizzorImage.

El triunfo de Deportes Tolima por 1-0 frente a Atlético Nacional marcó el cierre de la jornada 9 de la Liga Colombiana y dejó al conjunto pijao en la pelea directa por los primeros puestos. Con este resultado, el equipo de Ibagué ascendió a la séptima posición con 15 puntos, quedando a solo tres unidades de los líderes del campeonato.

El cuadro verdolaga, por su parte, se mantiene en la quinta casilla con 15 puntos, aunque con siete partidos disputados. La derrota frenó su impulso reciente y dejó abierta la lucha por las posiciones de privilegio en el torneo.

Lucas González destaca el juego colectivo

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador Lucas González subrayó que la clave del triunfo estuvo en la ejecución táctica del equipo. “La sensación inicial es que el plan que diseñamos hoy los chicos lo entendieron a la perfección y cada vez somos mejores en cambiar de un plan a otro moviendo las ubicaciones de los jugadores”.

El técnico también destacó la presión alta y la rápida recuperación del balón como factores determinantes. “Hemos estado muy bien recuperando el balón y haciéndolo rápido. Incluso cuando ellos quisieron presionarnos, encontramos pases por todos lados y llegamos cómodos a campo contrario”.

Juan Pablo Torres y la “ley del ex”

El mediocampista Juan Pablo Torres, autor del gol del triunfo, habló sobre lo especial del partido y su situación contractual con el club. El jugador explicó que su vínculo actual no incluye opción de compra, aunque se mostró agradecido por el presente que vive en la institución.

“Soy un afortunado de poder estar acá. No sé qué pasará cuando termine mi contrato, pero hoy me siento tranquilo, contento con la institución y disfruto el día a día”. Torres también se refirió a la llamada “ley del ex”, mostrando respeto por su antiguo equipo y priorizando el rendimiento colectivo.

“Esta clase de partidos es especial. Estoy contento por el gol, pero más porque el plan del equipo salió bien”.

Molestia por el calendario internacional

Lucas González aprovechó el espacio para expresar su inconformidad con la reducción de jugadores inscritos, una medida que afecta a los clubes colombianos que compiten en torneos internacionales.

“Es injusto que tengamos que viajar mañana a Chile para representar a Colombia y contar con los mismos jugadores que los equipos que no compiten internacionalmente”.

Finalmente, el entrenador dejó claro que el nivel mostrado ante Nacional marca un nuevo estándar para su plantel. “Como les dije a los chicos, ahora no voy a aceptar un rendimiento por debajo del que mostraron hoy”.

Con este resultado, Deportes Tolima refuerza su candidatura en el campeonato y gana confianza de cara a los retos venideros, mientras Atlético Nacional deberá reaccionar rápidamente para no perder terreno en la tabla.

