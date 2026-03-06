Hoy No Circula viernes 6 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula CDMX y Edomex: revisa qué autos tienen restricción este viernes 6 de marzo y cómo aplica el programa en la Zona Metropolitana

El programa Hoy No Circula continúa aplicándose en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México como parte de las medidas para regular la circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. La restricción opera todos los días de la semana con base en el color del engomado y el último número de las placas.

La medida busca disminuir los niveles de contaminación del aire y establece horarios específicos para limitar el tránsito de algunos vehículos. Este viernes 6 de marzo se mantiene el esquema habitual, por lo que conductores deben revisar si su automóvil tiene permitido circular.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este viernes 6 de marzo y cuáles sí?

Este viernes 6 de marzo no pueden circular los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 que cuenten con hologramas de verificación 1 y 2. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. La medida también incluye a autos foráneos que tengan las mismas características. En cambio, los vehículos con hologramas 00 y 0 están autorizados para circular todos los días.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar la contingencia ambiental cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos en los sistemas de medición. Cuando esto ocurre se aplica el Doble Hoy No Circula, lo que aumenta el número de vehículos que deben suspender su circulación durante el periodo de la contingencia.

En algunos casos la restricción también puede incluir vehículos con holograma 0. Estas medidas buscan reducir la emisión de contaminantes y limitar la cantidad de autos en circulación mientras se mantiene la contingencia.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los conductores que no respeten el programa Hoy No Circula pueden recibir una multa económica en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde aplica la medida. La sanción corresponde a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 2,000 pesos, además de que el vehículo puede ser trasladado al corralón.

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac y Atizapán de Zaragoza, entre otros.

